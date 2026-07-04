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階段性通車藍圖

日本政府為了將龐大的入境觀光紅利更有效率地輻射至全國，多家日本媒體引述消息人士說法指出，連接東京成田機場與羽田機場的全新付費「直通特急列車」，計劃將於2030年代正式投入營運，預計可以改善兩機場之間的交通。綜合日媒報導，目前往返成田與羽田機場的鐵路交通，主要依賴免加收特急費用的「Access特急」等通勤列車，單程耗時約1小時40分鐘。隨着未來主打舒適與速度的全新收費特急加入戰局，兩大門戶之間的乘車時間可望大幅縮短。這項戰略背後的核心邏輯，是為了解決外國旅客「過度集中於東京」的旅遊生態。日本政府期望透過縮短轉乘時空，誘導由成田機場登陸的國際旅客，能更便捷地移動到以國內航線為主的羽田機場，進而將國際觀光活水引流至日本的中南部與偏遠地方城市，帶動地方經濟振興。該項目採分階段建設模式，2028財年京成電鐵將率先在成田機場至東京押上站區間引進全新的新型收費特急列車。2030年代再進而將特急列車向南延伸，直接接入都營淺草線與京急線，實現不需換車、連通兩大機場的便捷路網。同時，為因應未來的龐大運量，JR東日本也正在研擬配套，探討未來是否能結合興建中的「羽田機場Access線」，讓JR的鐵路網絡也能與此直通機制無縫接軌。專家評估，隨着沿線相關工程與新車站陸續完工，整體鐵路的運輸效能將迎來質的飛躍。未來該區間的列車營運班次，預計每小時最多可比現在增加將近一倍，大幅提升交通效率。