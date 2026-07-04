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巴威完美發展中！賈新興曝影響台灣3路徑劇本

▲針對第9號颱風巴威，各國預測路徑一次看。（圖／賈新興臉書）

巴威何時影響台灣？風雨時程出爐

▲巴威何時影響台灣，賈新興表示，從7月9日傍晚起北北基宜有受颱風外圍環流影響的機率，轉有局部陣雨，而10日至11日傍晚前，受颱風環流影響，全臺有雨。（圖／賈新興臉書）

今年第9號颱風「巴威」位處位處極佳發展環境，生成後僅花36小時就升級為強烈颱風。目前持續朝西方前進，氣象專家賈新興表示，綜合各預報模式，巴威登陸台灣機率約3至4成，但暴風圈可能掃過台灣北部、東北角陸地，發布海警機率較高，也點名台中以北縣市風雨最劇烈，同時公布影響台灣的風雨時程。賈新興在YouTube頻道表示，巴威颱風眼扎實且小，是完美的颱風發展，下週二上午8點，颱風近中心最大風速已經達到每秒63公尺，等同超過17級風以上，七級暴風半徑可達350公里，影響範圍非常廣泛，因此需要持續關注其後續路徑。賈新興也進一步解密了目前國際各大家預報模式對巴威颱風影響台灣的「三種可能路徑劇本」。首先在傳統的電腦系集預報中，各個成員的分歧度相當巨大，目前綜合計算出颱風中心直接朝向台灣陸地移動、登陸的機率大約落在 3 至 4 成左右。在歐洲單一模式的最新預報中，則走了一個對台灣影響顯著的「擦邊球路徑」。該模式顯示，颱風中心未來非常可能擦過台灣北邊的近海陸地，並以沿著日本沖繩宮古島以西的海域北上移動的機率最高，若走這條路徑，北部與中部山區的雨量將會出現極為驚人的累積。最後，在近年科技界極受重視的歐洲 AI 模式預測中，則給出了截然不同的劇本。AI 模式認為，巴威颱風中心應該會順利通過宮古島並北轉，朝向台灣移動的機率僅僅存有 2 成。根據中央氣象署最新資訊，巴威颱風目前距離台灣仍有3000多公里，以每小時13公里速度向西北西進行。中心氣壓已經降低至915百帕，近中心最大風速每秒53公尺，瞬間最大陣風每秒65公尺，七級風暴風半徑擴大為300公里，十級風則為120公里。賈新興表示，等到7月6日至7日，巴威路徑漸揭曉。綜合來看，，但。下週一、二預報趨勢將逐漸明朗，目前路徑誤差可達200公里以上。後續台灣天氣影響部分，賈新興提醒，7月9日傍晚起北北基宜有受颱風外圍環流影響的機率，轉有局部陣雨。 10日至11日傍晚前，受颱風環流影響，全臺有雨，其中臺中以北山區及宜蘭有較大雨勢發生的機率。12起至18日，受偏強西南風影響，臺南以南連續雨，其它地區午後雷陣雨明顯。