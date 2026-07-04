我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣人熱愛赴日旅遊，但部分旅客的脫序行徑也引發日本民眾反感。近期，有日本網友在社群平台討論，稱部分台灣觀光客在當地旅遊時，為了拍攝網美照，不顧人車安危直接在斑馬線和慢車道中央擺拍，甚至無視紅燈和行進中的車流，讓日本網友說重話，批評部分台灣觀光客的素質不佳，「露出了真面目」。有一名日本網友在Threads上分享了多張照片，照片中可以看到，有女性遊客在車輛通行的路口，大搖大擺地站在斑馬線中央，面對鏡頭開心比「YA」，但此時明明車輛是綠燈；另一張照片中，還有遊客直接在車道轉角處取景，即便行人紅燈亮起、車輛準備起步，依然有觀光客站在車道上好整以暇地擺姿勢拍照。日本網友無奈感嘆，「這種情況最近似乎變多了。他們在拍照時，難道完全沒有在注意周遭的路況嗎？被迫要停車或閃避的開車族真的很容易被嚇到，這真的很可怕」。除了將馬路當成伸展台，還有日本民眾加碼指控部分遊客在公共場合的不良表現，像是「把腳直接踩在椅子上拍照」，認為這些行為相當不妥，對當地的文化與交通規則缺乏基本的尊重。甚至有日本網友表示，「中國遊客減少後，開始見識到台灣人本性了」。也有許多理性的台灣網友在該貼文下留言致歉，並強調「希望日本朋友知道，個人行為不等於所有台灣人都這樣」；還有即將赴日旅遊的台灣民眾表示，會引以為戒，出國時更加注意自己的一言一行，以免成為當地人眼中的不文明旅客。