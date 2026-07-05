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▲持續受太平洋高壓影響，各地為晴到多雲、高溫炎熱的天氣。（圖／中央氣象署提供）

▲未來天氣，為夏季型天氣型態！留意颱風下週動向。（圖／中央氣象署提供）

巴威強颱仍持續增強長胖！預估暴風圈後續可擴大至350公里，根據最新颱風動態分析指出，巴威颱風高機率在「石垣島～宮古島」附近北轉通過，配合巴威的強度及大範圍，北部、東半部會有不小的風雨感受，下周五、下周六距離台灣最近，提醒各地提前做好防颱準備。巴威颱風持續增強，「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析指出，以目前最新預報資料研判，巴威颱風將在「台灣～沖繩」間北轉，下周五、下周六距離台灣最近，近台時，強度已過巔峰，但仍有一定實力。要注意的是颱風具體的北轉點，將直接決定台灣各地風雨大小，根據目前預測最高機率的路線，將在「石垣島～宮古島」附近北轉通過，若是這樣的走法，配合巴威的強度及大範圍，北部、東半部會有不小的風雨感受。不過後期預報仍有可能變動，哪怕偏一點點，風雨狀況就不一樣，還需繼續觀察。7月5日今天的天氣，氣象署指出，持續受太平洋高壓影響，各地為晴到多雲、高溫炎熱的天氣，臺東及恆春半島偶有零星下雨機會，到了中午過後，中部以北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，尤其中部以北山區有局部大雨發生的機率。氣溫方面，西半部及宜蘭高溫普遍來到32至35度，花東也有30到31度，尤其大臺北盆地、中南部內陸與近山區及花東縱谷溫度會再更高一些，局部可能來到36至38度左右，各地紫外線偏強，中午前後可能來到過量或危險等級。未來一周天氣，8日之前，台灣仍受太平洋高壓影響，各地以高溫炎熱為主，午後有局部雷陣雨。6日至7日北部、南投及山區有局部午後雷雨，8日午後雷雨範圍縮小至山區為主。9日起，隨著颱風外圍環流及東北風增強，迎風面的桃園以北、基隆及宜蘭將出現零星短暫陣雨或雷雨，晚間降雨可能逐漸增強。10日至11日為巴威最接近台灣的時段，北部及宜蘭有局部大雨發生機率，山區不排除出現局部豪雨；即使颱風中心未直接登陸，北台灣仍將受明顯東北風與水氣影響，降雨偏多，其他地區降雨也將增加。