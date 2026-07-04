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離島生活：房租大縮水、空間大翻倍！

▲松岡千晶很快就被島上純樸的生活給融化。（圖／翻攝自松岡千晶@八丈島に移住しました的X）

摸索兩年找到商機 創立自主品牌

▲松岡千晶如今在小島上過著規律生活。（圖／翻攝自松岡千晶@八丈島に移住しました的X）

或許許多人嚮往著住在繁華的東京，領著高薪、過著燈紅酒綠的都市生活；但對於今年35歲的前職業麻將雀士松岡千晶來說，人生最棒的決定，就是4年前毅然離開東京，移居至人口僅約6500人的離島八丈島。如今的她，不再是牌桌上眼神犀利的職業雀士，而是一名皮膚曬得黝黑、每天清晨在蟲鳴鳥叫中醒來的新生代農夫。根據日媒《集英社》報導，東京出生、從小在麻將館長大的松岡千晶，20歲時便通過嚴格考驗，成為日本職業麻將聯盟第28期的職業雀士。憑藉著亮眼的外型與不俗的牌技，她出道不久便迅速竄紅，成為人氣選手。然而，風光背後卻是無止境的消耗。隨著年紀漸長，松岡察覺到業界生態的轉變。「近年來，越來越多年輕、可愛的女流職業雀士加入。這行某種程度上很像演藝圈，吃的是青春飯」。24歲那年，她開始產生強烈的危機感，擔心自己隨時會被市場淘汰，於是暗自立下目標，「30歲，或是存到1000萬日圓時，我就要挑戰完全不同的人生」。雖然很快就存到千萬日圓，但松岡千晶因為熱愛麻將而遲遲無法下定決心。直到後來，長期的熬夜、東京街頭的車水馬龍與高壓環境，讓她驚覺自己正在慢性枯萎。「再這樣下去，我的身心會崩潰。」熱愛大自然與釣魚的她，終於在31歲那年決心「登出」東京。松岡千晶回憶，最初曾考慮移居至長崎縣的五島列島。然而由於五島列島往返東京交通不便，在諸多考慮下，落腳了位於東京外海的八丈島。松岡千晶表示，「踏下飛機的那一刻，直覺就告訴我：就是這裡了！」來到八丈島後，房租從15萬日圓（約合新台幣3.2萬元），大幅減少至3萬日圓（約合新台幣6400元）。住家也從狹窄的市區小套房，升級為帶庭院的4房老宅。松岡千晶很快就被島上純樸的「以物易物」文化融化，「我把釣到的魚送給鄰居，他們就會回贈自己種的蔬菜。東京雖然物理距離很近，但在八丈島，人與人心的距離近多了」。移居前兩年，松岡雖然想創業，卻沒有具體方向。她一邊打工，一邊在田裡嘗試種植了高達30多種蔬菜。最後，她發現八丈島的氣候極度適合種植當地特有的「島辣椒」，且自己本身也愛吃辣，島辣椒種植第一年就能收成並產品化。之後，她正式創立了自有加工品牌「超級島辣椒專賣店（ヤバイ島唐辛子屋さん）」，將自己栽種的辣椒加工販售，在網路與地方逐漸打響名號。現在的松岡，過著清晨5點起床打掃、7點下田農耕與經營社群，晚上偶爾去居酒屋幫忙，10點準時入睡的規律生活。雖然當初為了保留「隨時能回東京打麻將聯賽」的便利性而選擇八丈島，但松岡目前已全面暫停了職業麻將的活動。現在她回到東京，多半是代表八丈島商工會青年部去參加物產展。談起如今對東京的看法，松岡笑著搖頭說，「現在回去，覺得每個人走路都好快。電車和建築物都是密閉的，擠滿了人，會聞到各種不同人的味道，像是『這香水味也太濃了吧』。我還是喜歡八丈島充滿泥土與潮水風香氣的生活」。一如她親手種植的島辣椒，松岡千晶揮別了東京的喧囂，卻在八丈島的艷陽下，活出了另一種充滿辛辣與生命力的小島滋味。