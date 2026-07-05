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▲巴威颱風下週五最靠近台灣（圖／截自日本天氣新聞網站）

今年第9號颱風「巴威」「強烈颱風」「猛烈颱風」6日（週一）達到威力顛峰，屆時瞬間陣風強度猶如龍捲風般具破壞力，威脅相當驚人。根據日本氣象廳4日上午9時發布的觀測數據，非常強的巴威颱風目前位於近海，正以每小時約的速度向西移動，動向持續受到密切關注。氣象專家進一步指出，巴威預估將在通過附近時達到威力顛峰，預測中心氣壓將降至，最大風速達每秒，瞬間最大陣風更可能高達每秒不僅如此，美軍將達每秒，瞬間最大陣風甚至高達每秒，破壞力不容小覷。專家特別提醒，塞班島今年才剛遭受「猛烈」等級的第4號颱風重創，如今又要面對巴威來勢洶洶的逼近，當地必須針對這種猶如龍捲風般的強烈陣風，採取，切勿掉以輕心。至於巴威颱風接下來的路徑動向，氣象專家分析，它通過塞班島附近後，直到下週中旬都會在菲律賓東方海面上偏西移動，隨後路徑將略微偏北，朝西北西方向前進。目前多數預測模式都指出，巴威將在一帶。雖然預測顯示，巴威靠近台灣與先島群島時，強度會從「猛烈」等級略微減弱，但仍極可能以「非常強」大幅提升，呼籲民眾密切關注最新颱風動態，並提早做好防範準備。另一方面，第10號颱風「梅莎」北部灣，正以每小時約的速度向北北西移動。不過氣象單位預估，梅莎颱風發展條件相對受限，預計在就會減弱為，威脅程度相對有限。日本氣象專家分析，今年受到海水溫度偏高影響，颱風生成速度明顯加快，數據顯示今年恐將發展成。溫暖的海水在氣象學上創造了極度有利於颱風發展的溫床，導致今年，數量大約是，異常的生成速度也讓氣象單位持續提高警戒。