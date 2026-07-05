今年第9號颱風「巴威」目前已進入快速增強階段。根據日本氣象廳最新資料，巴威颱風已升格為「強烈颱風」，並預測將在明（5）日進一步升級為「猛烈颱風」。氣象專家更示警，巴威將在6日（週一）達到威力顛峰，屆時瞬間陣風強度猶如龍捲風般具破壞力，威脅相當驚人。
最新動態：楚克群島近海 時速15公里向西移動
根據日本氣象廳4日上午9時發布的觀測數據，非常強的巴威颱風目前位於楚克群島近海，正以每小時約15公里的速度向西移動，動向持續受到密切關注。
威力顛峰數據曝光：中心氣壓905百帕 瞬間陣風每秒80公尺
氣象專家進一步指出，巴威預估將在6日白天通過塞班島附近時達到威力顛峰，預測中心氣壓將降至905百帕，最大風速達每秒55公尺，瞬間最大陣風更可能高達每秒80公尺。
美軍預測更驚人！瞬間陣風上看每秒90公尺
不僅如此，美軍聯合颱風警報中心（JTWC）的預報數據更為驚人：巴威在同一時間點的1分鐘平均最大風速將達每秒75公尺，瞬間最大陣風甚至高達每秒90公尺，破壞力不容小覷。
塞班島才剛遭重創！這次得拉高最高警戒
專家特別提醒，塞班島今年4月才剛遭受「猛烈」等級的第4號颱風重創，如今又要面對巴威來勢洶洶的逼近，當地必須針對這種猶如龍捲風般的強烈陣風，採取最高級別警戒，切勿掉以輕心。
下週五恐逼近台灣、沖繩！先島群島危險度飆升
至於巴威颱風接下來的路徑動向，氣象專家分析，它通過塞班島附近後，直到下週中旬都會在菲律賓東方海面上偏西移動，隨後路徑將略微偏北，朝西北西方向前進。目前多數預測模式都指出，巴威將在下週五（10日）左右，抵達台灣至沖繩先島群島一帶。
雖然預測顯示，巴威靠近台灣與先島群島時，強度會從「猛烈」等級略微減弱，但仍極可能以「非常強」的威力逼近。氣象單位也強調，儘管未來動向仍有變數，但先島群島一帶的危險程度恐將大幅提升，呼籲民眾密切關注最新颱風動態，並提早做好防範準備。
第10號颱風「梅莎」發展受限 6日恐減弱為熱帶低壓
另一方面，第10號颱風「梅莎」目前於4日上午9時位於北部灣，正以每小時約15公里的速度向北北西移動。不過氣象單位預估，梅莎颱風發展條件相對受限，預計在6日就會減弱為熱帶性低氣壓，威脅程度相對有限。
聖嬰現象作祟！半年內生8颱 速度快2倍
日本氣象專家分析，今年受到海水溫度偏高影響，颱風生成速度明顯加快，數據顯示今年恐將發展成非常強的聖嬰現象。溫暖的海水在氣象學上創造了極度有利於颱風發展的溫床，導致今年半年內已有高達8個颱風生成，數量大約是往年同期的2倍，異常的生成速度也讓氣象單位持續提高警戒。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據日本氣象廳4日上午9時發布的觀測數據，非常強的巴威颱風目前位於楚克群島近海，正以每小時約15公里的速度向西移動，動向持續受到密切關注。
威力顛峰數據曝光：中心氣壓905百帕 瞬間陣風每秒80公尺
氣象專家進一步指出，巴威預估將在6日白天通過塞班島附近時達到威力顛峰，預測中心氣壓將降至905百帕，最大風速達每秒55公尺，瞬間最大陣風更可能高達每秒80公尺。
美軍預測更驚人！瞬間陣風上看每秒90公尺
不僅如此，美軍聯合颱風警報中心（JTWC）的預報數據更為驚人：巴威在同一時間點的1分鐘平均最大風速將達每秒75公尺，瞬間最大陣風甚至高達每秒90公尺，破壞力不容小覷。
塞班島才剛遭重創！這次得拉高最高警戒
專家特別提醒，塞班島今年4月才剛遭受「猛烈」等級的第4號颱風重創，如今又要面對巴威來勢洶洶的逼近，當地必須針對這種猶如龍捲風般的強烈陣風，採取最高級別警戒，切勿掉以輕心。
下週五恐逼近台灣、沖繩！先島群島危險度飆升
至於巴威颱風接下來的路徑動向，氣象專家分析，它通過塞班島附近後，直到下週中旬都會在菲律賓東方海面上偏西移動，隨後路徑將略微偏北，朝西北西方向前進。目前多數預測模式都指出，巴威將在下週五（10日）左右，抵達台灣至沖繩先島群島一帶。
雖然預測顯示，巴威靠近台灣與先島群島時，強度會從「猛烈」等級略微減弱，但仍極可能以「非常強」的威力逼近。氣象單位也強調，儘管未來動向仍有變數，但先島群島一帶的危險程度恐將大幅提升，呼籲民眾密切關注最新颱風動態，並提早做好防範準備。
第10號颱風「梅莎」發展受限 6日恐減弱為熱帶低壓
另一方面，第10號颱風「梅莎」目前於4日上午9時位於北部灣，正以每小時約15公里的速度向北北西移動。不過氣象單位預估，梅莎颱風發展條件相對受限，預計在6日就會減弱為熱帶性低氣壓，威脅程度相對有限。
聖嬰現象作祟！半年內生8颱 速度快2倍
日本氣象專家分析，今年受到海水溫度偏高影響，颱風生成速度明顯加快，數據顯示今年恐將發展成非常強的聖嬰現象。溫暖的海水在氣象學上創造了極度有利於颱風發展的溫床，導致今年半年內已有高達8個颱風生成，數量大約是往年同期的2倍，異常的生成速度也讓氣象單位持續提高警戒。