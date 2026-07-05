巴威颱風（國際命名：Bavi）持續靠近台灣，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，巴威颱風周五、周六（7月10日至7月11日）最靠近台灣，中心登陸機率偏低，但中北部、東部仍可能受暴風圈及外圍環流影響，出現強陣風、大雨，後續路徑仍受副熱帶高壓變化左右，還需觀察2至3天。
巴威颱風周四逼近沖繩 路徑將北轉
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，巴威颱風未來4天路徑相當一致，持續受到副熱帶高壓導引，朝西至西北西穩定前進，預估周四（7月9日）逐漸抵達日本沖繩南方海域，隨後開始北轉，轉向的位置，將取決於副熱帶高壓的強弱變化，以及巴威颱風本身與高壓之間的交互作用。
巴威颱風周五、周六最靠近 登陸台灣機率低
「台灣颱風論壇｜天氣特急」預估，巴威颱風周五至周六會穿越日本宮古島至石垣島後，繼續朝中國浙江沿海前進的機率較高，直接登陸台灣的機率偏低，整體預報還在調整，未來幾天將逐漸明朗。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析，由系集預報可以發現，各模式對巴威颱風前期路徑已有高度共識，但到後期，偏轉的時間、位置及幅度仍有不小差異。因此，太平洋高氣壓後續的強弱變化，仍是影響巴威是否更接近台灣的關鍵，再觀察2至3天，路徑會更加明朗。
巴威颱風強度還會增長 周末風雨掃台灣
巴威颱風強度方面，據最新資料研判，巴威目前已開始出現「眼牆置換」的情況，眼牆置換期間，強度通常會短暫下降，但暴風圈會逐漸擴大，新的眼牆建立完成後，在低風切、高海溫、高海水熱焓量等有利環境支持下，巴威颱風將再次增強，並迎來第二波巔峰。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，巴威颱風接近日本沖繩南方海域後，因為環境轉差，強度將開始緩慢減弱，不過周五至周六，無論颱風中心是否直接侵襲台灣，台灣都有機會受到暴風圈籠罩、廣闊外圍環流影響，各地都會有強陣風、伴隨大雨。
尤其北部、宜蘭、中部山區，以及暴風圈籠罩的區域降雨將更為顯著。若颱風路徑再偏向台灣一些，風雨影響將更加強勁；反之若更偏北通過，影響程度則相對減輕。
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「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，巴威颱風未來4天路徑相當一致，持續受到副熱帶高壓導引，朝西至西北西穩定前進，預估周四（7月9日）逐漸抵達日本沖繩南方海域，隨後開始北轉，轉向的位置，將取決於副熱帶高壓的強弱變化，以及巴威颱風本身與高壓之間的交互作用。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」預估，巴威颱風周五至周六會穿越日本宮古島至石垣島後，繼續朝中國浙江沿海前進的機率較高，直接登陸台灣的機率偏低，整體預報還在調整，未來幾天將逐漸明朗。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析，由系集預報可以發現，各模式對巴威颱風前期路徑已有高度共識，但到後期，偏轉的時間、位置及幅度仍有不小差異。因此，太平洋高氣壓後續的強弱變化，仍是影響巴威是否更接近台灣的關鍵，再觀察2至3天，路徑會更加明朗。
巴威颱風強度方面，據最新資料研判，巴威目前已開始出現「眼牆置換」的情況，眼牆置換期間，強度通常會短暫下降，但暴風圈會逐漸擴大，新的眼牆建立完成後，在低風切、高海溫、高海水熱焓量等有利環境支持下，巴威颱風將再次增強，並迎來第二波巔峰。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，巴威颱風接近日本沖繩南方海域後，因為環境轉差，強度將開始緩慢減弱，不過周五至周六，無論颱風中心是否直接侵襲台灣，台灣都有機會受到暴風圈籠罩、廣闊外圍環流影響，各地都會有強陣風、伴隨大雨。
尤其北部、宜蘭、中部山區，以及暴風圈籠罩的區域降雨將更為顯著。若颱風路徑再偏向台灣一些，風雨影響將更加強勁；反之若更偏北通過，影響程度則相對減輕。