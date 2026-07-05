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▲巴威颱風先影響菲律賓（圖／截自日本氣象單位）

第9號颱風「巴威（Bavi）」已正式發展成猛烈颱風，成為繼4月4號颱風「新樂」之後，今年第二個達到猛烈（特強）等級的颱風。氣象單位指出，這顆颱風目前正經過海面溫度偏高、風力條件相對有利的海域，讓它得以快速增強。根據最新預測，巴威颱風的強度高峰期將落在6日（週一）至7日（週二），並預估將維持強勢狀態至8日（週三）左右，屆時中心附近最大瞬間風速峰值可能達到每秒80公尺，威力相當驚人。目前巴威颱風正沿著太平洋高壓系統南緣向西北方向移動，預計將在6日（週一）左右通過馬里亞納群島。氣象單位特別提醒，颱風屆時將以「特強」等級掠過關島與塞班島，當地民眾務必對惡劣天氣保持高度警戒。預計自9日（週四）左右起，巴威颱風路徑將略微轉向北行，並有可能在下週後半段影響沖繩地區，各界須密切關注其後續路徑變化。根據多國氣象機構的數值模擬結果顯示，近期巴威颱風的路徑預測差異不大，多數模型皆預估颱風將持續向西北方向移動，並朝沖繩以南海域前進。不過，一旦颱風抵達沖繩以南後，各國預測結果的分歧程度將略為增加——部分模型預測颱風將從台灣附近轉向中國大陸，另一部分則預測颱風會向北橫越東海。值得留意的是，由於此次颱風強度預期將持續增強，即便颱風中心未直接靠近陸地，仍可能造成影響，因此各界仍須密切關注其後續動向與最新預報資訊。與此同時，另一個系統——第10號颱風「梅莎（Maysak）」目前已通過海南島，正持續向北移動，橫越北部灣，預計今晚將在中國大陸登陸。登陸後，颱風強度預估將逐漸減弱，並於6日（週一）降級為熱帶低氣壓。不過，儘管颱風本身即將減弱，氣象單位仍提醒，颱風路徑沿線的華南地區將持續出現活躍雨雲。由於梅莎克颱風移動速度緩慢，強降雨恐將持續一段時間，部分地區累積雨量可能超過200毫米，籲請當地民眾提高警覺，做好防範準備。