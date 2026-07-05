巴威颱風持續朝西北西前進，並有機會在下周四（9日）接近台灣影響各地天氣，根據氣象專家林得恩表示，巴威颱風向北分量有逐漸增大機會，各國模擬雖然仍有些許不同，但其屬於類西北颱個案，需特別留意對台帶來的集中的降雨量，加上其尺寸發展過大，預計全台都會受影響，且不論巴威是否有登陸本島，發布海警海上颱風警報的機率都在75%以上，若超過路徑再偏西後北轉，不排除發布陸上颱風警報，提醒民眾提早做好防颱準備。
巴威颱風下周四逼近台灣！路徑2劇本曝光
氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」表示，在環境駛流場導引下，巴威颱風持續以朝西北西轉西北方向前進；預估在下周四（9日）前後，向北分量就有逐漸增大的機會。
林得恩指出，根據各國數值模擬結果對於北轉的程度與時機，仍有些許看法稍不一致的情形。歐美（ECMWF、NCEP GFS）傳統物理數值模式顯示，太平洋高壓勢力持續西伸，導致巴威颱風將會更加接近台灣；AI數值模式則顯示，太平洋高壓勢力西伸程度並不顯著，導致巴威颱風有機會提早北轉，轉往中國或韓國地區前進。
慎防西北颱！巴威颱風海警機率達75%以上：不排除發布陸警
但林得恩強調，不管颱風路徑如何調整，都是屬類西北颱的個案，要特別留意顯著且集中的降雨量；加上巴威颱風的size實在是太大了，全台都會受到影響，不管颱風中心有無登陸，發佈海上颱風警報的機率都在75%以上。若路徑再偏西後北轉，局部地區還有發佈陸警可能，務必預先做好各項防颱準備，「慎防西北颱！」
至於何謂西北颱？林得恩解釋，狹義上是指颱風中心從臺灣東方海面向西北方行進，並且通過基隆和彭佳嶼之間的海面，同時引進西北風，因為風向與海岸線近乎垂直，容易導致海水倒灌及中北部積水難以宣洩，是常易造成嚴重積淹水災害的颱風型態之一；但在廣義上，所有符合中央氣象署定義的第一類路徑颱風（即自東南往西北運動），都可以被歸類為西北颱。
聖嬰年典型強又大颱風！巴威颱風來者不善：不確定性擴大
同時，氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄中表示，根據最新中央氣署「路徑潛勢預測圖」顯示，第9號強颱「巴威」暴風圈將繼續擴大至半徑350公里、強度邁向顛峰，為「聖嬰年」典型「大而強之颱風」，即將挑戰今年4月「辛樂克」所創下的風王紀錄（60米/秒）。
針對巴威颱風最新路徑，2時在關島東方近海，朝西北西前進，第4天行至琉球南方海面，逐漸轉向西北，第5天逼近台灣東側海面，不確定性逐日擴大。最新各國模式模擬顯示，5天之後、強颱「巴威」持續向西北，路徑的不確定性逐漸擴大（中心通過琉球至臺灣之間都有機率)，不同的路徑，威脅勢必不同，需持續觀察模式的調整，來者不善、應及早做好防颱準備。
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氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」表示，在環境駛流場導引下，巴威颱風持續以朝西北西轉西北方向前進；預估在下周四（9日）前後，向北分量就有逐漸增大的機會。
慎防西北颱！巴威颱風海警機率達75%以上：不排除發布陸警
但林得恩強調，不管颱風路徑如何調整，都是屬類西北颱的個案，要特別留意顯著且集中的降雨量；加上巴威颱風的size實在是太大了，全台都會受到影響，不管颱風中心有無登陸，發佈海上颱風警報的機率都在75%以上。若路徑再偏西後北轉，局部地區還有發佈陸警可能，務必預先做好各項防颱準備，「慎防西北颱！」
至於何謂西北颱？林得恩解釋，狹義上是指颱風中心從臺灣東方海面向西北方行進，並且通過基隆和彭佳嶼之間的海面，同時引進西北風，因為風向與海岸線近乎垂直，容易導致海水倒灌及中北部積水難以宣洩，是常易造成嚴重積淹水災害的颱風型態之一；但在廣義上，所有符合中央氣象署定義的第一類路徑颱風（即自東南往西北運動），都可以被歸類為西北颱。
同時，氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄中表示，根據最新中央氣署「路徑潛勢預測圖」顯示，第9號強颱「巴威」暴風圈將繼續擴大至半徑350公里、強度邁向顛峰，為「聖嬰年」典型「大而強之颱風」，即將挑戰今年4月「辛樂克」所創下的風王紀錄（60米/秒）。
針對巴威颱風最新路徑，2時在關島東方近海，朝西北西前進，第4天行至琉球南方海面，逐漸轉向西北，第5天逼近台灣東側海面，不確定性逐日擴大。最新各國模式模擬顯示，5天之後、強颱「巴威」持續向西北，路徑的不確定性逐漸擴大（中心通過琉球至臺灣之間都有機率)，不同的路徑，威脅勢必不同，需持續觀察模式的調整，來者不善、應及早做好防颱準備。