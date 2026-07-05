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▲子瑜（中）於3日在《2026高雄啤酒音樂節》帶來精采演出。（圖／翻攝自子瑜IG@thinkaboutzu）

韓國女團TWICE成員周子瑜在2日從韓國仁川國際機場出發來台，現身高雄小港機場準備參加隔天的《2026高雄啤酒音樂節》時，竟被發現身邊只有媽媽等人，沒看見任何JYP娛樂工作人員的陪伴，傳出被公司忽視的謠言。而子瑜媽媽在昨（4）日於FB發聲，並點名JYP娛樂表示：「謝謝大家共同成就這場美好的回憶。」疑似間接否認傳聞。子瑜近日爆出遭JYP娛樂忽視的傳聞，而子瑜媽則在昨日發文表示：「昨天在高雄啤酒音樂節的大家實在太熱情了。」並點名JYP娛樂等團隊感謝：「統一企業團隊、JYP Entertainment、導演組與Ian老師、專業主持人、舞群、妝髮團隊，以及所有幕前幕後的工作夥伴，同時也感謝所有到場支持與應援的粉絲朋友。」並在最後感動直呼：「謝謝大家共同成就這場美好的回憶。」疑似在間接否認子瑜遭JYP娛樂忽視的傳聞。貼文曝光後，也引來大批粉絲的回應，「子瑜辛苦了vs燕玲姐（子瑜媽本名黃燕玲）辛苦了，永遠一路支持」、「子瑜真棒，感動美麗的高雄夜」、「子瑜好棒，第一次看到她一個人表演時的自信心了」、「真的很棒，您和子瑜都辛苦了。」子瑜在3日壓軸登上《2026高雄啤酒音樂節》，這也是她出道以來首次以solo歌手身分登上台灣舞台，當晚她帶來TWICE經典歌曲〈What is Love〉、個人歌曲〈Run Away〉、〈Fly〉、翻唱孫燕姿的〈第一天〉等，還與美國知名編舞家Ian Eastwood，表演 Laufey的〈Let You Break My Heart Again〉，帶來精彩的雙人舞蹈，整整1小時的演出超精彩。