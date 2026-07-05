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▲李多慧請200名粉絲吃海底撈，帳單數字高達80萬元。（圖／讀者提供）

韓籍啦啦隊女神李多慧在2日為慶祝YouTube頻道突破100萬訂閱，狂砸80萬元請200名粉絲吃海底撈火鍋，超寵粉行為引發外界大讚。而她也透露了請粉絲吃飯的心聲，表示：「早就把台灣粉絲當朋友。」更是讓大家都超感動。李多慧於2日花80萬請200名粉絲吃海底撈火鍋，還準備紅包及驚喜禮物回饋支持者。而她也透露請粉絲吃飯的原因，表示自己一直想跟粉絲一起吃飯，所以才沒有以見面會方式跟粉絲見面，她還表示：「早就把台灣粉絲當朋友。」所以覺得如果朋友之間見面只一直跳舞或耍漂亮會很奇怪、很尷尬，因此想跟粉絲自在聊天，才選擇了聚餐方式。而李多慧不是選擇台灣品牌，而是在中系品牌海底撈請客，也意外引發許多討論，對此，李多慧後援會也於FB透露原因，表示在當天親自問李多慧後，對方爽快回答：「因為台灣人都喜歡吃火鍋，加上海底撈很有名，西門店的地理位置又很棒，場地又大，我很常來吃，所以就選這裡。」除此之外，後援會也補充解釋，海底撈算是李多慧與粉絲間的「小約定」，因為李多慧曾在深夜發文，說自己想吃海底撈，剛好當時後援會的成員在海底撈用餐，大家隔天跑去跟李多慧炫耀：「昨天我們也去吃海底撈了！」從此李多慧只要遇到這群粉絲，都會一起打鬧地說：「走啊！吃宵夜！」、「走啊！海底撈！」久而久之，這也成了她與粉絲的共同約定。