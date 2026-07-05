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在美國全國慶祝7月4日獨立250週年前夕，美國總統川普（Donald Trump）在社群平台公布一張印有自己簽名的100美元鈔票示意圖，這是美國現任總統的簽名將首次出現在美國紙幣上，引發外界關注。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普3日在自家社群Truth Social上傳新版百元美鈔圖片。其中顯示，新版100美元鈔票除了保留財政部長貝森特的簽名外，上方也新增川普的簽名。過去，美國紙鈔僅印有財政部長及美國財政官（Treasurer of the United States）的簽名，從未出現現任總統簽名。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）4日在社群平台X（舊稱推特）上發文表示，「沒有什麼比印有川普總統簽名的美元鈔票，更能彰顯我們偉大國家與總統的歷史成就。」他認為，在美國建國250週年之際發行這款新版紙鈔「再適合不過」。事實上，貝森特早在今年3月便宣布，政府計畫配合美國250週年國慶推出印有川普簽名的新版紙鈔。美國財政官畢奇（Brandon Beach）近日也表示，期待新版100美元鈔票能盡快正式投入市場流通。畢奇當時指出，川普帶領美國經濟復甦、開創「美國黃金時代」（America's Golden Age）功不可沒，因此將他的簽名印上美元紙鈔，不僅合情合理，也實至名歸。近年來，川普多次推動將自己的名字或形象納入官方設施與紀念品中。除了新版美元外，政府也陸續推出印有川普形象或姓名的紀念版美國護照、國家公園通行證、華府部分聯邦機關建築布條、文化機構展示，以及新生兒投資帳戶等；佛羅里達州（Florida）甚至已將棕櫚灘國際機場（Palm Beach International Airport）更名，以川普命名。此外，部分共和黨國會議員更希望進一步將川普肖像印上新版250美元紀念鈔票，並已提出相關法案，希望為現任或曾任美國總統設立例外條款。根據現行美國法律規定，美國貨幣及有價證券只能使用已故人士肖像，因此若要將川普肖像正式印上紙鈔，仍須修法。由於相關法案需獲得民主黨參議員支持，外界普遍認為通過難度相當高。CNN先前曾報導，美國雕刻印刷局（Bureau of Engraving and Printing）今年稍早已著手製作印有川普肖像及簽名的250美元紙鈔原型。對此，貝森特今年5月接受CNN專訪時表示，若國會最終通過法案，他不認為將川普肖像印上美國貨幣有任何不妥。他也證實，政府相關部門已提前展開各項準備工作，以因應法案可能獲得通過。