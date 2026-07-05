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▲Dara（右2）、旻智（左2）狂虧YG娛樂沒人交往，讓一旁SE7EN（左1）跟大聲（右1）超無奈。（圖／翻攝自YouTube@ZIP_DS）

韓國女團2NE1成員Sandara Park、孔旻智，與歌手SE7EN近日登上BIGBANG成員大聲的YouTube頻道《家大聲》。都曾為YG娛樂藝人的他們，也在節目中狂爆料，其中竟透露另一家公司SM娛樂是搞曖昧天堂，大聲還加碼指出SM娛樂會鼓勵社內戀愛的原因是因為較好管理，Dara則狂虧YG娛樂沒人交往，引發粉絲熱議。大聲與Dara、旻智、SE7EN都曾是YG娛樂的旗下藝人，幾人在節目合體大談以前的趣事，其中SE7EN突然問到在公司有沒有過曖昧對象，沒想到Dara直接指著YG娛樂以前的藝人合照狂虧：「沒有！沒有！這裡有誰能交往？」超直白的吐槽笑翻眾人。接著Dara拿起SM娛樂的藝人團體照說：「如果去這裡的話…！」大聲馬上接話：「這裡本來就很多。」SE7EN也直呼充滿帥哥美女的SM娛樂「根本是搞曖昧的天堂」。大聲還緊接著爆料SM娛樂：「我甚至聽過SM會鼓勵公司的人跟公司的人戀愛，因為比較好管理！」Dara則看著YG照片無奈嘆：「要交往的話，也要有能交往的人。」就連旻智也說：「真的非常沒有。」Dara與旻智的的超直白吐槽，也讓SE7EN跟大聲都非常無奈，節目組還超壞在兩人旁邊加字幕「疑問的1敗」。大聲只好表示：「所以我們才會被叫實力派吧，因為沒有分心的地方。」再度引發爆笑。