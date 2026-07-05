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第9號颱風「巴威」正朝美國太平洋屬地逼近，關島與北馬里亞納群島居民已進入嚴陣以待狀態。美軍聯合颱風警報中心（JTWC）已將其歸類為「超級颱風」，目前持續風速達每小時259公里，瞬間最大陣風更高達每小時314公里，相當於5級颶風強度，堪稱極度危險等級。綜合《法新社》及ABC報導，最新預報顯示，巴威颱風預計於當地時間5日深夜至6日清晨通過關島與北馬里亞納群島之間，屆時中心附近風速可能進一步攀升至每小時約265公里，並帶來9公尺高的驚人巨浪，當地洪患風險極高。在降雨方面，氣象單位預估5日上午至8日下午期間，累積雨量可達5至10英吋（127至254毫米）。美國國家氣象局也罕見發出強烈措辭警告：「馬里亞納群島的預報前景十分嚴峻，關島及北馬里亞納群島全體居民應做好迎接至少熱帶風暴等級氣候條件的準備。」面對來勢洶洶的巴威颱風，關島與北馬里亞納群島兩地政府皆已宣布進入緊急狀態。原訂4日舉行的美國建國250週年慶祝活動，也已全數被防颱應變工作取代。當地合計約20萬名居民近日紛紛湧入加油站排隊加油、搶購合板，並大量囤積食物與瓶裝水，防颱氣氛相當緊張。面對即將來襲的強颱，當地觀光業者也已展開全面防颱部署。塞班島太平洋俱樂部度假村工作人員卡斯楚（Reymark Castro）說明，園區內從工程、景觀到營運各部門已全員動員，進行封窗、固定室外設施、備妥急救物資等一系列防颱作業。他表示：「大家正各司其職，齊心合作，以求將損害降到最低，並確保風暴過後能迅速反應。」這波威脅之所以格外令當地居民緊張，是因為北馬里亞納群島今年4月中才剛遭受另一個超級颱風「辛樂克（Sinlaku）」侵襲，當時造成大規模停電、車輛翻覆及屋頂受損等災情，甚至還有一艘貨船因此沉沒，導致6名船員罹難或失蹤，傷亡慘重。如今風災過後至今，當地仍有部分居民住在臨時收容所，尚未完全恢復正常生活，如今又要迎戰第二個超強颱風。美國紅十字會已在巴威颱風來襲前，提前派遣救災團隊與物資部署到位，以備不時之需。卡斯楚感嘆：「同一年2個月內連續遭遇2個超強颱風是歷史性事件，至少在馬里亞納群島前所未見。」氣候科學家指出，今年6月全球海洋溫度已創下有紀錄以來最高紀錄，偏暖的海洋環境正是助長熱帶氣旋強度、增加降雨量的關鍵推手。世界氣象組織近日也發出警告，聖嬰現象已在熱帶太平洋地區正式展開，且預計將在未來數月快速增強，這將進一步提升全球極端天氣事件發生的可能性，馬里亞納群島這波「2個月連2起超強颱風」的異常現象，很可能只是這波氣候異常趨勢下的其中一環。巴威颱風在通過關島與北馬里亞納群島後，預估仍將維持猛烈等級持續向西北方向移動，後續是否會進一步影響台灣、沖繩一帶，目前多國氣象模型預測仍存在分歧，相關單位將持續追蹤最新路徑變化，籲請民眾密切留意官方最新發布資訊。