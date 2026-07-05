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一名台灣52歲女性日前前往日本長野縣攀登北阿爾卑斯山大天井岳時，不慎失足跌倒，造成右腿骨折，所幸在附近山屋人員協助通報後，由長野縣警方出動直升機救援，順利送往松本市醫院治療，所幸沒有生命危險。根據長野放送、信越放送等日媒報導，這起事故發生於4日上午9時前，地點位於北阿爾卑斯山大天井岳標高約2650公尺處附近。受傷女子為一名52歲台灣籍公務員，她在2日時與兩名友人組成3人登山隊，自中房登山口入山，展開北阿爾卑斯縱走行程。4日上午，她從大天井岳出發，沿著喜作新道前往日本百名山之一的槍岳，行經海拔約2650公尺附近時不慎失足跌倒受傷。事故發生後，女子仍設法移動至附近山屋求助，當天上午9時前，山屋員工發現她受傷後，立即向警方通報，表示「有一名受傷的外籍女性前來求助」，請求緊急救援。長野縣警方隨即派遣警用直升機前往救援，約於上午11時15分將女子吊掛救起，並送往松本市內醫院接受治療。醫院診斷確認，她右腿骨折，屬重傷，但目前並無生命危險。日本警方也提醒，北阿爾卑斯山區夏季雖為熱門登山季節，但高山步道仍有岩石、碎石及陡坡等地形，加上天候變化快速，登山客應做好充分準備，並隨時注意自身安全，以降低山域事故風險。