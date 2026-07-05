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麻古茶坊：大杯「翡翠柳橙買一送一」！

CoCo都可：買一送一！外送手搖飲料優惠

大苑子：88折世界盃優惠！手搖飲料「3杯82折」

迷客夏：beard papa’s香草雲朵季！手搖飲料優惠

再睡5分鐘：免費升級「芒果奶蓋」！湯姆貓與傑利鼠周邊商品88折

功夫茶：「第二杯半價、現折10元」大西哈手搖飲料優惠

▲功夫茶大西哈時代新品手搖飲料優惠來了。（圖／功夫茶提供）

珍煮丹：免費送「小玉西瓜茉莉」兌換券！

清心福全：頂級可可拿鐵「現折5元」！7月7日世界巧克力日優惠

7月暑假必喝「買一送一」手搖飲料優惠！麻古茶坊、CoCo都可「買一送一」，迷客夏表示，「香草雲朵拿鐵」現折10元，功夫茶第二杯半價、大苑子82折世界盃優惠、再睡五分鐘「免費升級芒果奶蓋」；珍煮丹7月7日小暑及7月23日大暑，免費送「小玉西瓜茉莉」兌換券；清心福全世界巧克力日「頂級可可拿鐵現折5元」一次整理好消暑。麻古茶坊請客啦！大杯「西西里手搗檸檬美式、粉角奶茶、仙草蜜、紅柚雙響炮」超划算，推薦消暑必喝無咖啡因的仙草蜜大杯2杯只要55元，平均一杯27.5元太誇張便宜耶。活動品項：紅柚香檸美式、西西里手搗檸檬美式、粉角奶茶、紅柚雙響炮、擂擂穀麥奶茶、茉香凍奶綠，任2大杯只要99元，品項不定期更新請依門市供應為準。應援世界盃足球賽16強開踢，大苑子鮮果商城推出看球賽、揪團應援優惠！◾️冠軍套餐組合「2組88折」優惠，◾️即日起至7月7日，每天準時15:00開賣指定飲品3杯組「82折」商品券（芭樂檸檬、火龍果翡翠、春熙柳丁翡翠）。◾️神預測抽獎！7月8日訂單備註留下冠軍預測，猜對抽1000購物金（共3位，預計8月5日抽出簡訊通知）。◾️MVP單品「芭樂檸檬在一起850mL」應援價88元（原價200元，限量100瓶）。◾️消費滿999元免運費。◾️7月1日至7月6日，一般門市現場購買香草雲朵季系列任2杯，並完成指定任務，有機會抽中迷客夏beard papa’s聯名口味「娜杯紅茶拿鐵泡芙」免費兌換券6張（共抽出50位幸運兒）。◾️即日起至7月7日，一般門市現場購買「香草雲朵拿鐵」享單杯「現折10元」優惠！可累計。◾️7月13日至7月19日，一般門市現場購買「醇萃茶」或大杯「醇濃鮮奶茶」指定飲品，享「免費加料卡士達奶酪」乙份。◾️8月5日至8月11日，一般門市現場購買香草雲朵季系列任1杯，享20元加購「醇萃茶」系列1杯（優惠可累計）。再睡5分鐘推出夏日芒Go季，不只開喝楊枝甘露雲朵沙沙，指定周邊商品為：防駝背絨毛娃娃、絨毛伸縮卡套、5週年棉被雲朵提袋、5週年紀念杯＋賴床小咖公仔套。提醒大家，鹿港中山店目前暫不適用，實際販售之品項須以門市現場為主。功夫茶夏季開喝大西哈，西瓜輕烏龍、西瓜焙烏龍，可享手搖飲料優惠：◾️任選2杯105元。◾️提醒大家，​限到店、外送、享什麼適用；第三方外送平台不適用；不得與其他優惠併用。珍煮丹搶先預告7月7日小暑及7月23日大暑手搖飲料優惠，分別於當天上午11:00起，鎖定珍煮丹官方Instagram @truedantw，（每日限量100張，領完為止）。提醒大家，兌換券使用期限為領取後7天內，僅限線下門市兌換。詳細規則請參考平台折價券注意事項。清心福全迎接7月7日世界巧克力日（World Chocolate Day），，最高現省10元！