我是廣告 請繼續往下閱讀
賴欣國指出，巴威颱風距離台灣還有3140公里，路徑沿著太平洋高壓邊緣南側，持續朝西北西前進，周三左右抵達菲律賓東方海面，周四太平洋高壓減弱，巴威颱風會逐漸朝西北西方向北轉，周五抵達台灣東方到琉球南方之間的海面，也是最靠近台灣的時段。
賴欣國說明，強颱巴威的威力還在提升，預計周三會來到強度巔峰，周四、周五才會減弱，預估靠近台灣時，強度落在「中颱上限到強颱下限」，七級風暴風半徑預估能達350公里，不管路徑是否登陸台灣，預期都會對台灣帶來劇烈影響。
賴欣國提醒，巴威颱風路徑仍有不確定性，特別是周五過後，太平洋高壓的強弱變化非常重要，氣象署將持續關注。此外，另一個梅莎颱風，已登陸越南和中國邊界，持續朝內陸前進，對台灣天氣沒有影響。
近期天氣方面，賴欣國提及，周三之前全台晴到多雲，局部地區有午後雷陣雨，周四巴威颱風接近，桃園以北、宜蘭受到外圍環流影響，會開始出現雨勢，周五、周六最靠近，各地都有降雨情形，北部、宜蘭有較大雨勢，山區要留意豪雨。
氣溫部分，周四前西半部高溫35至36度，大台北盆地、中南部及花東縱谷有36度以上機率；周五、周六降雨增多，高溫略為下降，但金門有焚風機率，要留意36度高溫。