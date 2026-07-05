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日本氣象廳巴威颱風強度 預測直逼4月「風王」辛樂克颱風

▲巴威颱風日本氣象廳5日下午最新路徑預報。（圖／日本氣象廳）

▲巴威颱風各國氣象機構5日下午最新路徑預測。（圖／翻攝自NCDR）

歐洲模式與AI系集預報仍有些許差異

▲巴威颱風強度猛烈，歐洲模式5日下午的最新預報出爐。（圖／擷取自SMCA）

▲巴威颱風來勢洶洶，Google FNV3 AI系集5日下午的最新路徑預報。（圖／翻攝畫面）

強烈颱風巴威來勢洶洶，是否影響台灣備受關注，根據各國氣象機構與模式5日下午最新的預報資料，巴威颱風還能持續增強，在未來48-72小時達到巔峰，至於最新路徑預報中，AI模式與歐洲模式和各國氣象機構的預報則仍略有差異。根據日本氣象廳於5日下午15時的最新預報，巴威颱風中心位置來到北緯13.5度、東經148.1度，中心附近最大風速55m/s (110kt)、最大瞬間風速可達80m/s (155kt)。中心氣壓910hPa；但這可能還不是巴威颱風的巔峰，在6日3時和15時的預報中，巴威甚至還能持續增強至中心附近的最大風速達60m/s (115kt)、最大瞬間風速可達85m/s (165kt)，這一至於在路徑上，日本氣象廳預測巴威颱風在明日經過關島附近之後，移動速度會開始加快至每小時25公里左右，9日至10日則開始由西北西轉向西北方向，屆時可能來到台灣東部海域至石垣島南方附近海域。美國聯合颱風警報中心（JTWC）也將巴威颱風強度提高至145kt的水準，已等於五級颶風的最高等級。台灣中央氣象署方面，今日下午14時的最新預報也出爐，颱風中心位置在北緯 13.4 度，東經 148.1 度，以每小時17公里速度，向西北西進行，中心氣壓910百帕，近中心最大風速每秒55公尺，瞬間最大陣風每秒 68 公尺，七級風平均暴風半徑 320 公里，十級風平均暴風半徑也給出罕見的140公里。氣象署預測，巴威颱風仍能持續增強，預測 12-18 小時後，中心氣壓將再下降至885百帕，近中心最大風速增強至每秒 63 公尺，瞬間最大陣風每秒 78 公尺，七級風暴風半徑擴大至350 公里，十級風暴風半徑 150 公里。最新的歐洲模式（ECMWF）預報也於台灣時間下午出爐，可看到歐洲模式預報的主要路線緊貼台灣東北角陸地，系集路線預測經過區也多半在台灣上空至東北部外海。另一方面，三大主流AI模式Google FNV3、歐洲AIFS、Google GENC的系集路徑部分，FNV3與AIFS相較於歐洲傳統數值模式以及各大氣象機構的預測仍較偏東北外海，大多由石垣島附近一帶往西北方向移動，GENC系集則較靠近台灣，AI模式與傳統數值模式和機構預報上仍有些許差異。