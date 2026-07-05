巴威颱風（國際命名：Bavi）路徑緩慢向台灣靠近，預估周五（7月10日）風雨影響最大，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，巴威颱風準備迎接第2波巔峰強度，靠近台灣時至少是「中颱上限」，路徑則還有不少變數，不過就算中心沒登陸台灣，仍會有顯著風雨影響。
強烈颱風巴威，今天下午2時，中心位置在鵝鑾鼻東南東方3130公里處，以每小時17公里速度，向西北西進行。近中心最大風速每秒55公尺，瞬間最大陣風每秒68公尺，七級風平均暴風半徑320公里，10級風暴風半徑140公里。
巴威颱風眼清晰 36小時內再增強迎第二巔峰
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，巴威颱風眼清晰，整體結構相當完整，目前維持強烈颱風中段班等級，今天上半天因為內部環流調整，環流型態略為轉差，不過調整已近尾聲，加上整體環境依然相當優渥，未來36小時內將再次增強，迎來第2次巔峰。
隨著巴威逐漸接近日本沖繩南方海域，後續仍可能再經歷「眼牆置換」等內部結構調整，且途中垂直風切將逐漸增強，北側乾空氣也會開始侵入，因此強度將緩慢減弱。
巴威逼近台灣！周五、周六雨勢最劇烈
「台灣颱風論壇｜天氣特急」接著提及，眼牆置換往往會使暴風圈進一步擴大，所以即使巴威颱風後期強度略為減弱，仍將維持相當龐大的環流，通過台灣附近時，強度至少中颱上限或強烈颱風下限等級，影響範圍也不會減少，總結來說就是「從本來的超級強，變成很強。」
颱風路徑方面，中央氣象署預報員賴欣國說明，巴威持續朝西北西前進，周三左右抵達菲律賓東方海面，周四太平洋高壓減弱，巴威颱風會逐漸朝西北西方向北轉，周五抵達台灣東方到琉球南方之間的海面，也是最靠近台灣的時段。
一周天氣方面，賴欣國提醒，周三之前全台晴到多雲，局部地區有午後雷陣雨，周四巴威颱風接近，桃園以北、宜蘭受到外圍環流影響，會開始出現雨勢，周五、周六最靠近，各地都有降雨情形，北部、宜蘭有較大雨勢，山區要留意豪雨。
資料來源：「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書、中央氣象署
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「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，巴威颱風眼清晰，整體結構相當完整，目前維持強烈颱風中段班等級，今天上半天因為內部環流調整，環流型態略為轉差，不過調整已近尾聲，加上整體環境依然相當優渥，未來36小時內將再次增強，迎來第2次巔峰。
隨著巴威逐漸接近日本沖繩南方海域，後續仍可能再經歷「眼牆置換」等內部結構調整，且途中垂直風切將逐漸增強，北側乾空氣也會開始侵入，因此強度將緩慢減弱。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」接著提及，眼牆置換往往會使暴風圈進一步擴大，所以即使巴威颱風後期強度略為減弱，仍將維持相當龐大的環流，通過台灣附近時，強度至少中颱上限或強烈颱風下限等級，影響範圍也不會減少，總結來說就是「從本來的超級強，變成很強。」
颱風路徑方面，中央氣象署預報員賴欣國說明，巴威持續朝西北西前進，周三左右抵達菲律賓東方海面，周四太平洋高壓減弱，巴威颱風會逐漸朝西北西方向北轉，周五抵達台灣東方到琉球南方之間的海面，也是最靠近台灣的時段。
一周天氣方面，賴欣國提醒，周三之前全台晴到多雲，局部地區有午後雷陣雨，周四巴威颱風接近，桃園以北、宜蘭受到外圍環流影響，會開始出現雨勢，周五、周六最靠近，各地都有降雨情形，北部、宜蘭有較大雨勢，山區要留意豪雨。
資料來源：「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書、中央氣象署