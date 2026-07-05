強烈颱風巴威（國際命名：Bavi）持續增強中，中央氣象署預報員賴欣國指出，雖然直接登陸台灣機率較低，但外圍環流將帶來明顯影響。預計在周三（7月8日）前稍微增強，周四（7月9日）開始北轉，最快周四就可能發布海上颱風警報，北部與東半部未來幾天需特別留意較大雨勢。
賴欣國表示，巴威颱風結構紮實且颱風眼清晰，近中心最大風速達每秒55公尺，暴風圈半徑350公里。未來朝偏西移動，因海氣條件佳可能再增強。週四抵達太平洋高壓西南側，受導引氣流影響往西北方前進，朝台灣東方到琉球海面移動。
周五、周六（7月10日至7月11日）是巴威颱風距離台灣最近的時刻，抵達台灣東方海面後，因環境轉差，強度可能略減弱至中度颱風上限至強烈颱風下限。陸上颱風警報是否發布仍須視實際路徑而定，目前各國預測分歧大，氣象署將密切關注最新動態，呼籲隨時留意預報。
未來一周降雨趨勢方面，周三前各地維持晴朗天氣，午後北部、南投及山區可能有局部雷陣雨。隨著周四巴威颱風接近，南部與其他山區午後雷陣雨機率提高，不過因為颱風外圍環流廣泛，即便中心未登陸仍會影響台灣天氣，民眾若安排戶外行程務必記得攜帶雨具。
周五至周六是受颱風影響最劇烈階段，在廣大外圍環流籠罩下，全台各地都有明顯降雨發生。其中迎風面的北部與東半部地區雨勢會相對較大，需多加防範。直到週日颱風逐漸遠離後降雨才會緩和，不過全台依舊有下雨機會，外出仍須留意。
氣溫方面，氣象署也提及，周四颱風接近前各地相當炎熱，西半部高溫可達35至36度，東半部約31至33度。到了周五及周六，隨著颱風帶來雲層與雨水，全台各地高溫將略為下降至31至33度之間，請民眾隨時注意最新的防颱資訊。
資料來源：中央氣象署
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未來一周降雨趨勢方面，周三前各地維持晴朗天氣，午後北部、南投及山區可能有局部雷陣雨。隨著周四巴威颱風接近，南部與其他山區午後雷陣雨機率提高，不過因為颱風外圍環流廣泛，即便中心未登陸仍會影響台灣天氣，民眾若安排戶外行程務必記得攜帶雨具。
氣溫方面，氣象署也提及，周四颱風接近前各地相當炎熱，西半部高溫可達35至36度，東半部約31至33度。到了周五及周六，隨著颱風帶來雲層與雨水，全台各地高溫將略為下降至31至33度之間，請民眾隨時注意最新的防颱資訊。
資料來源：中央氣象署