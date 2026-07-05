中央氣象署預報員賴欣國表示，巴威颱風明天至周三將達強度巔峰，近中心最大風速上看每秒63公尺，最快周四（7月9日）發布海上、陸上颱風警報，但是否發布陸警仍視路徑而定。周五至周六（7月10日至7月11日）將是影響最劇烈時段，北部、東半部雨勢最明顯，全台都有降雨機會，待周日颱風遠離後，降雨才會逐漸趨緩。

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巴威颱風強度持續上升　最快周四海陸警

賴欣國說明，巴威颱風明天至周三強度將達巔峰，近中心最大風速可達每秒63公尺，周四（7月9日）開始北轉，最快周四就可能發布海上、陸上颱風警報；目前海警機率較高，陸上颱風警報是否發布仍須視實際路徑而定。

▲巴威颱風預估周五（7月10日）最接近台灣，不論是否登陸都將帶來明顯風雨。（圖／中央氣象署www.cwa.gov.tw）
▲巴威颱風預估周五（7月10日）最接近台灣，不論是否登陸都將帶來明顯風雨。（圖／中央氣象署www.cwa.gov.tw）
巴威颱風周五最靠近　全台都有雨

賴欣國提及，巴威颱風結構紮實且颱風眼清晰，近中心最大風速已達每秒55公尺，暴風圈半徑350公里。未來朝偏西移動，因海氣條件佳可能再增強。週四抵達太平洋高壓西南側，受導引氣流影響往西北方前進，朝台灣東方到琉球海面移動。

賴欣國提醒，周五至周六是受颱風影響最劇烈階段，在廣大外圍環流籠罩下，全台各地都有明顯降雨發生。其中迎風面的北部與東半部地區雨勢會相對較大，需多加防範。直到週日颱風逐漸遠離後降雨才會緩和，不過全台依舊有下雨機會，外出仍須留意。

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》電玩生活中心擔任記者，文章主題涵蓋家機、手遊、PC等，以生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議題。