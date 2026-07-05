中央氣象署預報員賴欣國表示，巴威颱風明天至周三將達強度巔峰，近中心最大風速上看每秒63公尺，最快周四（7月9日）發布海上、陸上颱風警報，但是否發布陸警仍視路徑而定。周五至周六（7月10日至7月11日）將是影響最劇烈時段，北部、東半部雨勢最明顯，全台都有降雨機會，待周日颱風遠離後，降雨才會逐漸趨緩。
巴威颱風強度持續上升 最快周四海陸警
賴欣國說明，巴威颱風明天至周三強度將達巔峰，近中心最大風速可達每秒63公尺，周四（7月9日）開始北轉，最快周四就可能發布海上、陸上颱風警報；目前海警機率較高，陸上颱風警報是否發布仍須視實際路徑而定。
巴威颱風周五最靠近 全台都有雨
賴欣國提及，巴威颱風結構紮實且颱風眼清晰，近中心最大風速已達每秒55公尺，暴風圈半徑350公里。未來朝偏西移動，因海氣條件佳可能再增強。週四抵達太平洋高壓西南側，受導引氣流影響往西北方前進，朝台灣東方到琉球海面移動。
賴欣國提醒，周五至周六是受颱風影響最劇烈階段，在廣大外圍環流籠罩下，全台各地都有明顯降雨發生。其中迎風面的北部與東半部地區雨勢會相對較大，需多加防範。直到週日颱風逐漸遠離後降雨才會緩和，不過全台依舊有下雨機會，外出仍須留意。
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賴欣國說明，巴威颱風明天至周三強度將達巔峰，近中心最大風速可達每秒63公尺，周四（7月9日）開始北轉，最快周四就可能發布海上、陸上颱風警報；目前海警機率較高，陸上颱風警報是否發布仍須視實際路徑而定。
賴欣國提及，巴威颱風結構紮實且颱風眼清晰，近中心最大風速已達每秒55公尺，暴風圈半徑350公里。未來朝偏西移動，因海氣條件佳可能再增強。週四抵達太平洋高壓西南側，受導引氣流影響往西北方前進，朝台灣東方到琉球海面移動。
賴欣國提醒，周五至周六是受颱風影響最劇烈階段，在廣大外圍環流籠罩下，全台各地都有明顯降雨發生。其中迎風面的北部與東半部地區雨勢會相對較大，需多加防範。直到週日颱風逐漸遠離後降雨才會緩和，不過全台依舊有下雨機會，外出仍須留意。