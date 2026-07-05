中央氣象署表示，巴威颱風（國際命名：Bavi）預估周四（7月9日）北轉、周五（7月10日）接近台灣，不排除中心登陸，屆時仍維持中颱至強颱下限，暴風圈偏大。周五、周六（7月11日）全台有雨，北部、東北部慎防大雨、豪雨，中南部及東部山區也有局部豪雨，實際影響仍須視颱風路徑調整。

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巴威颱風周四轉彎　周五離台灣最近

氣象署說明，巴威颱風路徑在周三（7月8日）前都會偏西北西方向行進，周四逐漸北轉，朝台灣東方至琉球海面移動，預估周五、周六最靠近，不排除中心登陸，下周日（7月12日）逐漸遠離；目前維持強烈颱風強度，接近台灣時強度已過巔峰，但屆時仍有「中度颱風至強烈颱風下限」的等級，且暴風範圍偏大。

▲巴威颱風結構良好，接近台灣時強度已過巔峰，但仍有「中度颱風至強烈颱風下限」。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲巴威颱風結構良好，接近台灣時強度已過巔峰，但仍有「中度颱風至強烈颱風下限」。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
巴威颱風很大隻　周五、周六全台有雨

氣象署提醒，巴威颱風還有許多調整空間、不確定性大，但由於其暴風圈較大，周五、周六北部、東北部容易有大雨、豪雨發生，中南部、東部山區也有大雨、局部豪雨發生的機率，基本上全台都有降雨，各地影響程度將視颱風路徑做調整。

本周天氣方面，氣象署說明，周一（7月6日）至周三全台高溫悶熱，大台北、中南部內陸、花蓮縱谷有36度以上高溫，午後北部、南投、各山區有局部短暫雷陣雨，可能有較大雨勢，台東、恆春半島也有零星陣雨。

▲巴威颱風預估周五（7月10日）最接近台灣，不論是否登陸都將帶來明顯風雨。（圖／中央氣象署www.cwa.gov.tw）
▲巴威颱風預估周五（7月10日）最接近台灣，不論是否登陸都將帶來明顯風雨。（圖／中央氣象署www.cwa.gov.tw）
巴威颱風下周日遠離　海邊活動注意長浪

周四巴威颱風接近，迎風面的桃園以北、宜蘭等地，率先轉有短暫陣雨、雷雨，南部及各山區午後仍有局部短暫雷陣雨；周五、周六全台有雨，北部、東北部有大雨或豪雨，下周日颱風逐漸遠離，西半部、台東仍有短暫陣雨或雷雨、宜花有局部短暫陣雨。

此外，周三起基隆北海岸、東半部沿海（含綠島、蘭嶼）及恆春半島易有長浪，周四起馬祖也有長浪，各沿海風浪漸增，前往海邊請特別注意。

資料來源：中央氣象署

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》電玩生活中心擔任記者，文章主題涵蓋家機、手遊、PC等，以生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議題。