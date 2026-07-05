115學年度「大學分科測驗」將在下周末（7月11日至7月12日）展開，不過根據中央氣象署最新路徑預估，巴威颱風周五、周六（7月10日至7月11日）距離台灣最近，預報員賴欣國表示，巴威颱風實際對台影響還有變數，目前看來大學分科測驗首日，北台灣、宜蘭花蓮雨勢較大，第二天颱風遠離，但仍是全台有雨的情況。

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賴欣國指出，巴威颱風路徑還有許多不確定性，但由於其暴風圈較大，不排除發布海陸颱風警報，周六大學分科測驗首日，環流將替全台帶來降雨，特別是「台中以北、宜蘭、花蓮」容易有大雨甚至豪雨發生，中南部也普遍有大雨，各地影響程度將視颱風路徑做調整。

▲巴威颱風預估周五（7月10日）最接近台灣，不論是否登陸都將帶來明顯風雨。（圖／中央氣象署www.cwa.gov.tw）
▲巴威颱風預估周五（7月10日）最接近台灣，不論是否登陸都將帶來明顯風雨。（圖／中央氣象署www.cwa.gov.tw）
下周日颱風逐漸遠離，全台雨勢強度縮小，不過西半部、台東仍有短暫陣雨或雷雨，宜花也有局部短暫陣雨，雖然還是需要帶傘出門，但對大學分科測驗的影響，相較於周六有明顯緩和。

針對「大學分科測驗」恐受巴威颱風影響，大考中心強調，目前仍依既定時程，也就是7月11日至7月12日與各承辦大學進行試務準備。大考中心也預計在7月8日召開應變會議，討論對「大學分科測驗」是否需要考量颱風路徑而延期。

資料來源：中央氣象署

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》電玩生活中心擔任記者，文章主題涵蓋家機、手遊、PC等，以生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議題。