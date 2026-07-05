(更新時間7/5 19:38)受到對流雲系發展旺盛影響，易有短延時強降雨，中央氣象署今（5）日晚間發布「大雨特報」，並提醒台中、南投地區及嘉義、雲林山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區應慎防坍方及落石，低窪地區應慎防積水。
🟡大雨特報
📌影響時間：05日晚上至06日
📍大雨：台中市、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區。
明天的天氣
中央氣象署表示，明（6）日受到太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱因此也發布高溫資訊，中午前後彰化縣、臺南市為橙色燈號臺北市、新北市、臺中市、雲林縣、嘉義市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣為橙色燈號。
【橙色燈號】38度以上
中臺灣：彰化縣。
南臺灣：臺南市。
【橙色燈號】連續3日36度以上
北臺灣：臺北市、新北市。
中臺灣：臺中市、雲林縣、嘉義市。
南臺灣：高雄市、屏東縣。
東臺灣：宜蘭縣、花蓮縣。
【黃色燈號】36度以上
中臺灣：南投縣、嘉義縣。
資料來源：中央氣象署
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📌影響時間：05日晚上至06日
📍大雨：台中市、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區。
明天的天氣
中央氣象署表示，明（6）日受到太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱因此也發布高溫資訊，中午前後彰化縣、臺南市為橙色燈號臺北市、新北市、臺中市、雲林縣、嘉義市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣為橙色燈號。
【橙色燈號】38度以上
中臺灣：彰化縣。
南臺灣：臺南市。
【橙色燈號】連續3日36度以上
北臺灣：臺北市、新北市。
中臺灣：臺中市、雲林縣、嘉義市。
南臺灣：高雄市、屏東縣。
東臺灣：宜蘭縣、花蓮縣。
【黃色燈號】36度以上
中臺灣：南投縣、嘉義縣。