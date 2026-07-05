(更新時間7/5 19:38)受到對流雲系發展旺盛影響，易有短延時強降雨，中央氣象署今（5）日晚間發布「大雨特報」，並提醒台中、南投地區及嘉義、雲林山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區應慎防坍方及落石，低窪地區應慎防積水。

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🟡大雨特報
📌影響時間：05日晚上至06日
📍大雨：台中市、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區。

▲中央氣象署表示，今（5）日晚間台中、南投地區及嘉義、雲林山區有局部大雨發生的機率。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲中央氣象署表示，今（5）日晚間台中、南投地區及嘉義、雲林山區有局部大雨發生的機率。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）


明天的天氣

中央氣象署表示，明（6）日受到太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱因此也發布高溫資訊，中午前後彰化縣、臺南市為橙色燈號臺北市、新北市、臺中市、雲林縣、嘉義市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣為橙色燈號。

【橙色燈號】38度以上
中臺灣：彰化縣。
南臺灣：臺南市。

【橙色燈號】連續3日36度以上
北臺灣：臺北市、新北市。
中臺灣：臺中市、雲林縣、嘉義市。
南臺灣：高雄市、屏東縣。
東臺灣：宜蘭縣、花蓮縣。

【黃色燈號】36度以上
中臺灣：南投縣、嘉義縣。

▲中央氣象署提醒發布高溫資訊 ，明（6）日台灣受到太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲中央氣象署提醒發布高溫資訊 ，明（6）日台灣受到太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
資料來源：中央氣象署

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潘毅編輯記者

我是潘毅，畢業於文化大學新聞系，踏入媒體圈至今五年，目前是《NOWNEWS》家庭消費中心一員，對於生活、旅遊、3C科技、寵物、動漫及遊戲電競等多元領域的報導都有涉略。

在眾多動漫作品中，我最喜歡的動畫是...