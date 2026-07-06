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長榮集團今（6）日傳出疑似因內線交易，遭檢調搜索。長榮海運回應，檢調單位至公司進行相關搜索，過程中全力配合檢調單位調查，目前公司一切營運正常，對財務及業務並無影響。2024年律師林文鵬控告長榮海運董事張國華和柯麗卿涉嫌百億元內線交易，估計不法獲利達21億。兩人因先知悉董事會預計處分大量萬張的長榮航空股票，將影響長榮海運股價，因此買進長榮海運股票，被認為涉及內線交易、不法獲利達21億元。張國華當時也發聲明稿強調，該交易也都依法進行申報，絕無內線交易之情事，更無任何獲利可言。台北地檢署說明，台北市調處調查官，持法院核發的搜索票，搜索張姓被告等9人的住居所及長榮海運公司、巴拿馬商長榮國際有限公司、長榮國際股份有限公司等共10處，並通知張姓被告等9人到案說明，目前持續調查釐清中。