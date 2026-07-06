巴威颱風（國際命名：Bavi）強度再提升、暴風圈再擴大，中央氣象署表示，巴威已達強度巔峰，中心最大風速每秒60公尺，追上今年4月辛樂克颱風的紀錄，兩者並列今年「風王」。巴威的7級風暴風半徑也擴大至350公里，周二、周三（7月7日至7月8日）會維持強颱等級；周四（7月9日）北轉後逐漸減弱，但周五、周六（7月10日至7月11日）最接近台灣時仍有中颱上限至強颱下限強度，對全台都有降雨威脅。
強烈颱風巴威，今（6）日下午2時，鵝鑾鼻東南東方2680公里的海面上，以每小時27公里速度，向西北西進行，中心附近最大風速每秒60公尺（每小時216公里），相當於17級風，瞬間最大陣風每秒75公尺（每小時270公里），相當於17級風以上，7級風暴風半徑350公里，10級風暴風半徑150公里。
巴威達強度巔峰 周五、周六逼近台灣仍具強颱威力
巴威颱風中心附近最大風速來到每秒60公尺，換算時速為216公里，風力等級達17級（時速202至220公里）；氣象署說明，現階段巴威颱風已來到強度巔峰，預估周二、周三會持續維持。
周四巴威颱風在台灣東南方逐漸北轉，北上過程會進入「海溫較低」的區域，因此強度會出現減弱，不過周五、周六最靠近台灣時，強度預計落在「中颱上限至強颱下限」，威力還是不容小覷。
暴風圈半徑幾乎覆蓋全台 周五、周六全台防豪雨強風
巴威颱風不只威力，7級風暴風半徑在今天下午也增長到350公里，作為對比，台灣本島南北兩端直線距離大約是394公里，也就是巴威颱風光是半徑範圍，就幾乎能蓋過整個台灣；此外，巴威風雨最強大的「10級風暴風半徑」，範圍也來到150公里，無論是否登陸台灣，都可能對陸地造成影響。
氣象署提醒，周四巴威颱風逐漸靠近，北台灣全天不定時會有零星陣雨、雷雨，其它地區多雲到晴，山區、南部近山區仍有午後雷陣雨。周五、周六全台有雨，北部、中部山區、東北部都要注意大雨，尤其北部山區可能有豪雨等級以上降雨。
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巴威颱風中心附近最大風速來到每秒60公尺，換算時速為216公里，風力等級達17級（時速202至220公里）；氣象署說明，現階段巴威颱風已來到強度巔峰，預估周二、周三會持續維持。
周四巴威颱風在台灣東南方逐漸北轉，北上過程會進入「海溫較低」的區域，因此強度會出現減弱，不過周五、周六最靠近台灣時，強度預計落在「中颱上限至強颱下限」，威力還是不容小覷。
巴威颱風不只威力，7級風暴風半徑在今天下午也增長到350公里，作為對比，台灣本島南北兩端直線距離大約是394公里，也就是巴威颱風光是半徑範圍，就幾乎能蓋過整個台灣；此外，巴威風雨最強大的「10級風暴風半徑」，範圍也來到150公里，無論是否登陸台灣，都可能對陸地造成影響。
氣象署提醒，周四巴威颱風逐漸靠近，北台灣全天不定時會有零星陣雨、雷雨，其它地區多雲到晴，山區、南部近山區仍有午後雷陣雨。周五、周六全台有雨，北部、中部山區、東北部都要注意大雨，尤其北部山區可能有豪雨等級以上降雨。