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主辦方：男子行跡可疑 連兩天現身飯店守候

▲何欣純和多位民進黨議員、參選人原要歡喜參加營隊結業式，未料遇到暴力攻擊事件。（圖／施志昌提供，2026.07.06）

何欣純赴飯店慰問 籲警方儘速緝凶釐清動機

印太戰略智庫執行長、日籍資深媒體人矢板明夫今（6）日在台中完成演講後，於飯店大廳遭黑衣男子揮拳攻擊。主辦活動的台中市議員施志昌透露，涉案男子疑似早有預謀，已連續兩天出現在飯店，不僅在大廳咖啡廳消費，還曾與吧台人員攀談。據現場工作人員轉述，男子口音「不像台灣人」，較接近中國或香港口音。由春雨文教基金會主辦的「NEXT CITY｜春雨創生行動營－前進新台中」，昨天、今天連續兩天在台中市永豐棧酒店舉行，矢板明夫受邀擔任講師，今天上午演講結束準備離開會場時，卻在飯店大廳遭黑衣男子突襲。春雨文教基金會董事長、台中市議員施志昌表示，這場青年營隊採事前報名、面試錄取制度，並非對外開放的活動，矢板明夫此次主要向青年學員分享國際局勢與印太議題。他指出，營隊工作人員早在昨天就注意到這名男子頻繁進出飯店大廳，行跡相當可疑。不過飯店屬公共場所，進出民眾來來往往，工作人員當時也無法主動盤查。施志昌說，今天男子見到矢板明夫下樓後，立即從飯店側門進入大廳，尾隨至其身後並揮拳攻擊。他事後向飯店了解，確認男子並非住宿旅客，而是連續兩天都在一樓停留，不僅曾消費咖啡，也與吧台人員聊天；據吧台人員描述，男子說話口音不像台灣人，比較接近中國或香港口音。多位民進黨民意代表原定下午前往飯店參加營隊結業式，未料上午即發生暴力攻擊事件。民進黨立委、台中市長參選人何欣純趕赴飯店關心，對矢板明夫在台中遭到暴力攻擊表示「非常震驚，也非常遺憾」，並呼籲警方儘速將施暴者緝捕到案。她強調，台中發生這樣的暴力事件令人無法接受，希望警方儘速循線逮捕施暴者，完整釐清犯案動機與是否涉及幕後指使，給受害者及社會大眾一個交代，也讓市民安心。