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▲中央氣象署最新颱風暴風侵襲機率圖顯示，巴威颱風暴風圈侵襲基隆市、台北市、宜蘭縣機率達98%。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

▲周五中午以前局部地區陣風將逐漸增強，但真正明顯的風雨預計落在周五下半天、接近傍晚開始增強。（圖／中央氣象署）

巴威颱風（國際命名：Bavi）目前為強烈颱風，預估路徑將從台灣東方至琉球海面移動，周五、周六最靠近台灣，是否有機會在上班達到停班課標準也受到外界關注。氣象專家賈新興指出，根據目前中央氣象署最新路徑預報顯示，巴威颱風將從石垣島及基隆北海岸中間通過，是否停班停課，實際狀況仍由地方政府判定。根據中央氣象署颱風消息，巴威颱風目前距離台灣約2100公里，周五晚間至周六白天最接近台灣，周五將抵達琉球群島石垣島南方海面，暴風半徑仍可維持300公里以上。雖然目前登陸台灣機率偏低，但中部以北、宜蘭、花蓮都可能落入暴風圈，南部局部地區也將受到風雨影響。氣象署預估周四白天發布海上颱風警報，深夜發布陸上颱風警報。氣象專家賈新興提到，石垣島距離台灣陸地僅約200多公里，當巴威颱風中心通過石垣島附近時，而據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑4小時內可能經過之地區，其時，或，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。不過賈新興指出，周五中午以前局部地區陣風將逐漸增強至於周五白天是否停班停課，目前仍存在變數，後續仍須視颱風路徑、風雨實際預報及各縣市政府綜合研判後決定是否宣布停班停課。