巴威颱風（國際命名：Bavi）目前為強烈颱風，預估路徑將從台灣東方至琉球海面移動，周五、周六最靠近台灣，是否有機會在上班達到停班課標準也受到外界關注。氣象專家賈新興指出，根據目前中央氣象署最新路徑預報顯示，巴威颱風將從石垣島及基隆北海岸中間通過，周五7級暴圈將籠罩颱風3分之2的縣市，雲林嘉義以北、東部地區達到停班停課標準，不過預期時間點是在周五傍晚，可能碰到下班時段，是否停班停課，實際狀況仍由地方政府判定。
巴威颱風最新路徑！將從琉球群島（石垣島）南方海面通過
根據中央氣象署颱風消息，巴威颱風目前距離台灣約2100公里，周五晚間至周六白天最接近台灣，周五將抵達琉球群島石垣島南方海面，暴風半徑仍可維持300公里以上。雖然目前登陸台灣機率偏低，但中部以北、宜蘭、花蓮都可能落入暴風圈，南部局部地區也將受到風雨影響。氣象署預估周四白天發布海上颱風警報，深夜發布陸上颱風警報。
周五有機會停班停課？多數縣市都達標了
氣象專家賈新興提到，石垣島距離台灣陸地僅約200多公里，當巴威颱風中心通過石垣島附近時，即使中心未直接登陸台灣，7級暴風圈仍可能籠罩約三分之二個台灣。從中央氣象署下午2點最新颱風路徑預報，目前雲林、嘉義以北地區，包括整個北台灣，以及台東，周五都落入7級暴風圈範圍。
而據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑4小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米（各縣市標準不一）」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。
不過賈新興指出，周五中午以前局部地區陣風將逐漸增強，但真正明顯的風雨預計落在周五下半天、接近傍晚開始增強，意味著下班時段可能正好碰上風雨快速惡化。
至於周五白天是否停班停課，目前仍存在變數，後續仍須視颱風路徑、風雨實際預報及各縣市政府綜合研判後決定是否宣布停班停課。
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根據中央氣象署颱風消息，巴威颱風目前距離台灣約2100公里，周五晚間至周六白天最接近台灣，周五將抵達琉球群島石垣島南方海面，暴風半徑仍可維持300公里以上。雖然目前登陸台灣機率偏低，但中部以北、宜蘭、花蓮都可能落入暴風圈，南部局部地區也將受到風雨影響。氣象署預估周四白天發布海上颱風警報，深夜發布陸上颱風警報。
氣象專家賈新興提到，石垣島距離台灣陸地僅約200多公里，當巴威颱風中心通過石垣島附近時，即使中心未直接登陸台灣，7級暴風圈仍可能籠罩約三分之二個台灣。從中央氣象署下午2點最新颱風路徑預報，目前雲林、嘉義以北地區，包括整個北台灣，以及台東，周五都落入7級暴風圈範圍。
而據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑4小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米（各縣市標準不一）」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。
不過賈新興指出，周五中午以前局部地區陣風將逐漸增強，但真正明顯的風雨預計落在周五下半天、接近傍晚開始增強，意味著下班時段可能正好碰上風雨快速惡化。
至於周五白天是否停班停課，目前仍存在變數，後續仍須視颱風路徑、風雨實際預報及各縣市政府綜合研判後決定是否宣布停班停課。
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