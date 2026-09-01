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中國女星景甜被幣圈富商孫宇晨毀滅式爆料，不過並未影響到她的名聲，反而許多人跳出來替她說話，知名經紀人兼導演于正也在社群平台發文，稱景甜非常謙虛，試鏡《班淑傳奇》時已經有高知名度，但他因被網路流言影響，原本不想用景甜，還砍片酬、提出必須和工作人員住一起的條件刁難她，沒想到景甜全都答應了。于正在微博發文，開頭就說「景甜是個滿好的女生」，拍《班淑傳奇》時她已經有高知名度，即便導演和資方都認為景甜不錯，但他因受了輿論影響，對景甜有些偏見，除了壓低片酬外，還提出要和工作人員住在一起的要求，想讓景甜知難而退，「沒想到她二話不說就搬進來，跟大家同吃同住，一起探討劇本，出色地完成了任務。全劇組沒有一個人不喜歡她。」于正直呼，網路上的紛紛擾擾很多，有時看新聞都感覺像是在看另一個人的故事，他也不好評價，「但人是實實在在接觸過的，希望大家理性吃瓜，也希望好人一生平安。」孫宇晨踢爆景甜在交往期間把自己當搖錢樹，為她花費超過20億台幣，景甜在馬爾地夫答應他的求婚，還說想要生一個孩子，但因為怕痛想找代孕，但孫宇晨認為花5000萬美金（約台幣15億）代孕不值得，不願意出這筆錢，兩人的關係也就此告終。對於孫宇晨的爆料，景甜回應，「我過去，現在，未來，都不會為錢出賣我的愛情，更不會出賣我的靈魂。我依然相信愛情，我依然眼光不行，我依然智慧欠奉。但我相信法律，相信善良，相信終究會有的正義和公平。時間會證明一切。」