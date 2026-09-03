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台灣虎航高雄飛小松！首航載客率95％ 直擊董事長黃世惠親自隨團

▲台灣虎航董事長黃世惠親自參與高雄直飛小松首航。（圖／記者蕭涵云攝）

▲台灣虎航獨家「高雄－小松」開航典禮，石川縣知事山野之義（圖左二）、台灣虎航董事長黃世惠（圖右二）。（圖／記者蕭涵云攝）

石川縣知事山野之義再迎台灣旅客！揭「小松－高雄」潛在客戶

▲台灣虎航獨家自高雄開航小松，也掀起當地媒體採訪。（圖／記者蕭涵云攝）

石川縣觀光優勢公開！「大名」背景推薦文化藝術、啖懷石料理

▲位於石川縣金澤市的「金澤兼六園」，名列日本國之特別名勝。（圖／翻攝自可樂旅遊官網）

▲台灣虎航「台北（桃園）－小松」、「高雄－小松」航班與時間一覽。（圖／台灣虎航www.tigerairtw.com）

虎航獨家於高雄國際機場正式開航日本石川縣小松航線，今（2）日《NOWNEWS今日新聞》直擊台灣虎航董事長黃世惠親自隨團，完成首航旅客172位、達95%載客率！直飛有小京都之稱的北陸地區。石川縣知事山野之義表示，富山、福井縣民也是此航線潛在客戶，將集中宣傳加強力道；石川縣文化觀光運動部次長北口義一說，以江戶時代「大名」諸侯背景最推薦必訪兼六園等庭院、和服與瓷器藝術，尤其大啖懷石料理。虎航獨家於高雄國際機場正式開航日本石川縣小松航線，黃世惠於首航典禮上致詞表示，小松作為石川縣的第三大城市，是進入北陸地區的重要玄關，很高興高雄直飛小松航班開航，讓南部不只高雄、連同台南、屏東地區的旅客，都能方便抵達北陸地區，現在就可以體驗清幽的溪谷與秋季紅葉的到來。事實上，早在2018年即已開航「台北（桃園）－小松」航線，目前維持每周2班的穩定營運，表現一直相當良好，，縣府將會集中宣傳加強力道。他也透露，今天自小松直飛高雄的日本旅客有62.2％載客率。繼「高雄－小松」航線開航，未來可望持續增加台灣人直飛石川縣觀光便利性。而石川縣文化觀光運動部次長北口義一表示，石川縣於江戶時代擁有深厚豐富「大名」背景（幕府時代效忠將軍、管理藩國的諸侯），石川縣也因為保留較完整日本傳統特色，成為近期吸引非常多歐美旅客造訪的主要原因。北口義一分析，石川縣歐美觀光客眾多的原因，應與他們喜歡一次走訪較廣、較遠有關；加上北陸新幹線開通，可從東京直達石川縣，成為不少觀光客順遊的選擇。