虎航獨家於高雄國際機場正式開航日本石川縣小松航線，今（2）日《NOWNEWS今日新聞》直擊台灣虎航董事長黃世惠親自隨團，完成首航旅客172位、達95%載客率！直飛有小京都之稱的北陸地區。石川縣知事山野之義表示，富山、福井縣民也是此航線潛在客戶，將集中宣傳加強力道；石川縣文化觀光運動部次長北口義一說，以江戶時代「大名」諸侯背景最推薦必訪兼六園等庭院、和服與瓷器藝術，尤其大啖懷石料理。
台灣虎航高雄飛小松！首航載客率95％ 直擊董事長黃世惠親自隨團
虎航獨家於高雄國際機場正式開航日本石川縣小松航線，今（2）日《NOWNEWS今日新聞》直擊台灣虎航董事長黃世惠親自隨團，完成首航旅客172位、達95%載客率！
黃世惠於首航典禮上致詞表示，小松作為石川縣的第三大城市，是進入北陸地區的重要玄關，很高興高雄直飛小松航班開航，讓南部不只高雄、連同台南、屏東地區的旅客，都能方便抵達北陸地區，現在就可以體驗清幽的溪谷與秋季紅葉的到來。
她最推薦必訪日本三大園之一「兼六園」迴游式庭院、金澤近江町市場現買海鮮現料理、東茶屋街散策。
事實上，早在2018年即已開航「台北（桃園）－小松」航線，目前維持每周2班的穩定營運，表現一直相當良好，黃世惠透露，近一年平均載客率達九成以上。
石川縣知事山野之義再迎台灣旅客！揭「小松－高雄」潛在客戶
石川縣知事山野之義表示，石川縣不只小松，連富山、福井縣民也是「小松－高雄」潛在客戶，縣府將會集中宣傳加強力道。他也透露，今天自小松直飛高雄的日本旅客有62.2％載客率。
根據石川縣數據，造訪外國觀光客第一名為台灣，去年達20萬8千人，佔整體16%。繼「高雄－小松」航線開航，未來可望持續增加台灣人直飛石川縣觀光便利性。
石川縣觀光優勢公開！「大名」背景推薦文化藝術、啖懷石料理
而石川縣文化觀光運動部次長北口義一表示，石川縣於江戶時代擁有深厚豐富「大名」背景（幕府時代效忠將軍、管理藩國的諸侯），雄厚歷史孕育強大經濟文化，因此最推薦必訪兼六園等重要文化財、精緻和服與瓷器藝術，尤其適合大啖懷石料理。
石川縣也因為保留較完整日本傳統特色，成為近期吸引非常多歐美旅客造訪的主要原因。北口義一分析，石川縣歐美觀光客眾多的原因，應與他們喜歡一次走訪較廣、較遠有關；加上北陸新幹線開通，可從東京直達石川縣，成為不少觀光客順遊的選擇。
我是廣告 請繼續往下閱讀
虎航獨家於高雄國際機場正式開航日本石川縣小松航線，今（2）日《NOWNEWS今日新聞》直擊台灣虎航董事長黃世惠親自隨團，完成首航旅客172位、達95%載客率！
她最推薦必訪日本三大園之一「兼六園」迴游式庭院、金澤近江町市場現買海鮮現料理、東茶屋街散策。
事實上，早在2018年即已開航「台北（桃園）－小松」航線，目前維持每周2班的穩定營運，表現一直相當良好，黃世惠透露，近一年平均載客率達九成以上。
石川縣知事山野之義表示，石川縣不只小松，連富山、福井縣民也是「小松－高雄」潛在客戶，縣府將會集中宣傳加強力道。他也透露，今天自小松直飛高雄的日本旅客有62.2％載客率。
根據石川縣數據，造訪外國觀光客第一名為台灣，去年達20萬8千人，佔整體16%。繼「高雄－小松」航線開航，未來可望持續增加台灣人直飛石川縣觀光便利性。
而石川縣文化觀光運動部次長北口義一表示，石川縣於江戶時代擁有深厚豐富「大名」背景（幕府時代效忠將軍、管理藩國的諸侯），雄厚歷史孕育強大經濟文化，因此最推薦必訪兼六園等重要文化財、精緻和服與瓷器藝術，尤其適合大啖懷石料理。
石川縣也因為保留較完整日本傳統特色，成為近期吸引非常多歐美旅客造訪的主要原因。北口義一分析，石川縣歐美觀光客眾多的原因，應與他們喜歡一次走訪較廣、較遠有關；加上北陸新幹線開通，可從東京直達石川縣，成為不少觀光客順遊的選擇。