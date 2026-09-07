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▲小雞上工公布學生最重視打工條件，彈性排班以 78% 高居首選。（圖／小雞上工提供）

▲小雞上工調查學生理想單次上班時間，逾 5 成偏好 4 小時內短工時。（圖／小雞上工提供

▲小雞上工調查學生放棄工作機會原因，45% 曾因工作時間與課表或個人行程衝突而放棄。（圖／小雞上工提供）

開學季來臨，打工兼職平台「小雞上工」公布「2026 開學打工調查」，高達 93% 大學生開學後有打工規劃。然而學生兼職觀念大轉變，比起追求高薪，。調查顯示，78% 學生最看重「自由／彈性排班」，64% 人甚至願意接受較低時薪換取排班自由，若行程衝突寧可放棄工作。根據小雞上工調查，學生選擇兼職最重視的條件中，「自由／彈性排班」（78%）高居第一，超越「時薪高低」（60%）與「通勤距離近」（60%）。更有 64% 受訪者直言，即便自由排班工作時薪較低也願意接受。反映出新世代大學生在評估打工時，能自主安排生活與課業節奏的「時間自由」，重要性已凌駕於單純的高時薪。學生期待的兼職方式正從「固定班表」轉向利用零碎時間。55% 學生理想單次工作時間在 4 小時內，其中近 50% 認為 3 至 4 小時最理想。更有高達 92% 受訪者對於利用課餘接取 1 至 3 小時的微型工作感興趣，66% 偏好短期或依每週課表決定排班，顯示能配合個人行程的短工時型態吸引力大增。傳統固定排班容易與課業產生溝通成本，調查顯示有 45% 學生曾因工作時間與課表或個人行程衝突而放棄兼職，另有 27% 曾因必須固定排班而作罷。面對求職偏好轉變，小雞上工建議企業招募學生兼職時，除提供合理薪資外，也可試著提供彈性排班、縮短單次班表或釋出短期職缺，以提升徵才效率。