台灣到底哪裡的馬路最恐怖？根據警政署最新公布的近三年「危險駕車」統計，全台違規件數在 113 年衝上 83,840 件頂峰後逐漸回落。令人意外的是，過去幾年常拿下違規冠軍的臺中市，違規件數近年大幅下降「變乖了」；反觀新北市違規數攀升，115 年前 7 個月以 4,044 件躍居全台危險駕駛冠軍。
🟡最新數據出爐！新北躍居全台危險駕駛冠軍
根據警政署 115 年（1 至 7 月）最新資料顯示，全台累計危險駕車件數達 31,809 件。其中，新北市以 4,044 件高居全台各縣市之冠，成為目前開罰最多的地區；桃園市則以 3,305 件緊追在後，位居第二；高雄市以 2,173 件名列第三；臺北市（1,908 件）與臺中市（1,893 件）則分列第四及第五名。
2026年（1~7月）全台危險駕駛違規前五名縣市：
第一名：新北市（4,044 件）
第二名：桃園市（3,305 件）
第三名：高雄市（2,173 件）
第四名：臺北市（1,908 件）
第五名：臺中市（1,893 件）
🟡台中人變乖了？全台危險駕駛件數顯著下降
回顧近三年數據變化，112 年全台危險駕車總計 64,351 件，當時以臺中市 6,694 件為全台最高；113 年全台件數飆升至 83,840 件，臺中市更以 7,990 件居冠。不過到了 114 年，臺中市降至 4,962 件退居第三，桃園市以 6,705 件衝上第一；到了 115 年前 7 個月臺中市僅剩 1,893 件，降幅相當明顯，顯示執法與駕駛習慣均有改善。
🟡何謂危險駕駛？蛇行逼車最高罰三萬六扣牌
警政署強調，依據《道路交通管理處罰條例》第43條，危險駕駛不單指飆車，還包含「在道路上蛇行」、「任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式迫使他車讓道」、「非遇突發狀況任意驟然減速、煞車或於車道中暫停」，以及「行車速度超過規定最高時速40公里」等行為。違者可處新臺幣6,000元以上、3萬6,000元以下罰鍰，並當場禁止駕駛，且吊扣該汽車牌照6個月。
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根據警政署 115 年（1 至 7 月）最新資料顯示，全台累計危險駕車件數達 31,809 件。其中，新北市以 4,044 件高居全台各縣市之冠，成為目前開罰最多的地區；桃園市則以 3,305 件緊追在後，位居第二；高雄市以 2,173 件名列第三；臺北市（1,908 件）與臺中市（1,893 件）則分列第四及第五名。
2026年（1~7月）全台危險駕駛違規前五名縣市：
第一名：新北市（4,044 件）
第二名：桃園市（3,305 件）
第三名：高雄市（2,173 件）
第四名：臺北市（1,908 件）
第五名：臺中市（1,893 件）
回顧近三年數據變化，112 年全台危險駕車總計 64,351 件，當時以臺中市 6,694 件為全台最高；113 年全台件數飆升至 83,840 件，臺中市更以 7,990 件居冠。不過到了 114 年，臺中市降至 4,962 件退居第三，桃園市以 6,705 件衝上第一；到了 115 年前 7 個月臺中市僅剩 1,893 件，降幅相當明顯，顯示執法與駕駛習慣均有改善。
🟡何謂危險駕駛？蛇行逼車最高罰三萬六扣牌
警政署強調，依據《道路交通管理處罰條例》第43條，危險駕駛不單指飆車，還包含「在道路上蛇行」、「任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式迫使他車讓道」、「非遇突發狀況任意驟然減速、煞車或於車道中暫停」，以及「行車速度超過規定最高時速40公里」等行為。違者可處新臺幣6,000元以上、3萬6,000元以下罰鍰，並當場禁止駕駛，且吊扣該汽車牌照6個月。