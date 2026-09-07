勞動部勞動力發展署宣布續辦「僱用安定措施」，針對食品、紡織、金屬製品等九大行業，自115年8月1日至10月31日提供減班薪資補貼。只要勞雇協議減班達30天，每月最高領 11,500 元補貼；若放假未滿30天，改參加「再充電計畫」受訓，每月最高可領 16,300 元津貼，協助受影響勞工平穩度過過渡期。
🟡續辦僱用安定措施！九大行業受僱勞工可申請
整體產業景氣雖迎來復甦曙光，但考量美國產能過剩調查結果尚未發布，各產業復甦步調不一，勞動部針對食品及飼品、紡織、橡膠製品、塑膠製品、金屬製品、電力設備及配備、機械設備、汽車及其零件、其他運輸工具及其零件製造業等九大行業，續辦「僱用安定措施」三個月。此舉旨在提供企業適當緩衝期，並精準對接企業通報減班休息每次原則最長三個月的規範。
🟡減班休息達30天，每月最高補貼11500元
勞動力發展署表示，九大行業受僱勞工只要與雇主協議實施減班休息「達30日以上」，並經地方主管機關列冊通報，即可申請「薪資差額補貼」。補貼金額按實施前一至三個月平均月投保薪資，與實際協議薪資差額的70%發給，每人每月最高可領取 1 萬 1500 元。民眾可向工作所在地分署或透過「台灣就業通」網站辦理，並能選擇逐月或一次申請三個月。
🟡放假未滿30天，改申請充電計畫月領16300元
針對資格限制，勞動力發展署特別提醒，若勞工從 115 年 10 月 3 日以後才首次放無薪假，到 10 月 31 日截止日前「未滿30天」，將無法請領上述薪資補貼。但此類勞工別灰心，依然可改為申請「減班休息勞工再充電計畫」。只要利用無薪假期間參加訓練課程，就能依實際參訓時數核發訓練津貼，每月最高可領 1 萬 6300 元，確保勞工在過渡期獲得足夠的經濟支撐。
資料來源：勞動部勞動力發展署
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整體產業景氣雖迎來復甦曙光，但考量美國產能過剩調查結果尚未發布，各產業復甦步調不一，勞動部針對食品及飼品、紡織、橡膠製品、塑膠製品、金屬製品、電力設備及配備、機械設備、汽車及其零件、其他運輸工具及其零件製造業等九大行業，續辦「僱用安定措施」三個月。此舉旨在提供企業適當緩衝期，並精準對接企業通報減班休息每次原則最長三個月的規範。
勞動力發展署表示，九大行業受僱勞工只要與雇主協議實施減班休息「達30日以上」，並經地方主管機關列冊通報，即可申請「薪資差額補貼」。補貼金額按實施前一至三個月平均月投保薪資，與實際協議薪資差額的70%發給，每人每月最高可領取 1 萬 1500 元。民眾可向工作所在地分署或透過「台灣就業通」網站辦理，並能選擇逐月或一次申請三個月。
🟡放假未滿30天，改申請充電計畫月領16300元
針對資格限制，勞動力發展署特別提醒，若勞工從 115 年 10 月 3 日以後才首次放無薪假，到 10 月 31 日截止日前「未滿30天」，將無法請領上述薪資補貼。但此類勞工別灰心，依然可改為申請「減班休息勞工再充電計畫」。只要利用無薪假期間參加訓練課程，就能依實際參訓時數核發訓練津貼，每月最高可領 1 萬 6300 元，確保勞工在過渡期獲得足夠的經濟支撐。