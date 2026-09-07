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前主播張宇今（7）日遭匿名人士公開一張她與男友半裸躺在客廳沙發的私密照，照片透過AI處理，做成動畫風格的圖片，但從女子胸部下緣的刺青可以辨認是張宇本人。她對此發聲，指控前夫劉彥谷偷拍。劉彥谷稍早也出面反擊，表示拍攝場景是他與孩子的住處，是張宇無故帶著男友闖入，並以極為不堪姿態睡在客廳，他為了蒐證才拍了照片，但並未外流。張宇今日在照片外流後，發表如下聲明：「過去兩年，我持續遭到前夫以散布私密內容為由的威脅。我已於今年上半年提告，目前案件由檢警偵辦中。」她說自己是私生活被公開的受害者，事情已經交由律師處理：「請留給孩子一個空間，他們不該承受輿論與家庭紛爭。」對此，據《ETtoday新聞雲》報導，劉彥谷稍早也發聲回應張宇對他的指控。他說兩人離婚後，張宇多次在媒體、社群上公開談論家事，數度抹黑他本人，他為了小孩著想才隱忍多年沒反駁，但張宇說他拿偷拍照威脅一事嚴重不實，這才決定出面回應。劉彥谷表示張宇與男友半裸躺在客廳的事件，發生在2024年4月，當時他與小孩在住所睡覺，為了方便張宇照顧小孩，所以有給她鑰匙，但張宇本人並不住在該處，結果自己當天早上起床，居然發現張宇跟蘇姓男友以極為不堪的狀態睡在客廳。他說自己當下為了蒐證才拍了照片，並趕緊讓兩人離開，避免小孩看到。經過這次事件，劉彥谷表示自己對張宇二人提出要求，希望他們不要再做出類似不良舉動，影響孩子身心發展，但他並未將照片經AI後製後散布。劉彥谷也指出，自己還反過來被張宇以此事威脅，並報警提告。他說他尊重司法判決，所以過去才沒有回應，並期待此事能得到合理合法的處理，這次選擇出面澄清，則是因為人格已遭到重大汙衊，不得不做出回應。他也強調自己離婚後一直都花費大量時間陪伴小孩，從未希望他跟張宇的紛爭被公開討論，希望各界也能停止關注，留給小孩安心成長的空間。