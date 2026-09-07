2026年10月18日（農曆九月九日）重陽節快來了！全台各縣市發放重陽敬老禮金，台北市最快9月1日起匯款入帳，今9月7日起開放敬老卡、愛心卡靠卡領取，只要到7-11、全家等四大超商、美廉社、台北捷運站悠遊卡加值機就能「嗶卡」儲值。本文整理2026台灣六都重陽敬老禮金金額多少錢一次掌握。

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台北市重陽敬老禮金繼9月1日匯款入帳後，今9月7日開放嗶卡儲值了！即日起至9月18日。持敬老及愛心卡（敬老註記）至全台四大超商、美廉社及捷運站白色悠遊卡加值機，就能靠卡（嗶卡）領取。

📌台北市「重陽敬老禮金」：9/7靠卡儲值！四大超商、捷運領取一覽

發放資格：

設籍台北市至重陽節當日達3個月以上（相當於今年7月18日含當日前設籍），且於今年12月31日年滿65歲以上（原住民55歲以上）長者。

發放金額：

　◾️55～74歲（原住民）：1500元

　◾️65～84歲：1500元

　◾️75～88歲（原住民）：3000元

　◾️85～98歲：3000元

　◾️99歲以上（原住民89歲以上）：10000元＋禮品一份

▲台北市2026重陽節敬老禮金，9月7日至9月18日開放嗶卡儲值領取。（圖／翻攝自Humans of Taipei 我是台北人FB）
▲台北市2026重陽節敬老禮金，9月7日至9月18日開放嗶卡儲值領取。（圖／翻攝自Humans of Taipei 我是台北人FB）
發放方式：

　◾️一般長者（3選1）：

　　1、登記匯款：8月14日前交匯款同意書，9月1日匯款入帳。

　　2、敬老卡、愛心卡（敬老註記）靠卡：9月7日～9月18日，到北捷車站悠遊卡加值機、四大超商或美廉社「嗶卡」儲值。

　　3、親領現金：10月15日～10月17日，依設籍區公所公布之定點領取。

　◾️99歲以上（原住民89歲以上）：匯款至長者指定之帳戶、禮品由總幹事親送到府。

推薦到超商告訴櫃檯人員通關密語：「我要領台北市重陽敬老禮金」，就能順利儲值。

注意事項：

去年已提供帳戶者，禮金將於9月1日直接匯入！倘已靠卡領取者，則不再匯款。帳戶如有更動請至社會局官網修改；如未收到款項，請循其他管道領取。中低收入戶由社會局直接匯款入帳。請勿使用18%優存、各類年金給付等專戶，禮金將無法匯入；可於2026年12月31日前申請補發，逾期視為放棄。

▲台北市「重陽敬老禮金」9月7日起嗶卡儲值。（圖／台北市政府官網www.gov.taipei）
▲台北市「重陽敬老禮金」9月7日起嗶卡儲值。（圖／台北市政府官網www.gov.taipei）
嗶卡現領1500元！悠遊卡：15大通路最高「買一送一」優惠

悠遊卡公司特別提醒，台北市符合資格的長者與愛心卡持卡人，9月7日起至9月18日，凡持台北市敬老卡或愛心卡（須具敬老註記），至台北捷運各車站悠遊卡加值機、四大超商、美廉社，或透過悠遊付APP靠卡（黃色或藍色卡面印有「台北卡」字樣的敬老悠遊卡）即可領重陽敬老禮金。

悠遊卡公司還攜手長者最常光顧的15大通路加碼推出專屬好康，活動期間，持台北市敬老、愛心悠遊卡於指定15大優惠通路消費，即可享有最高「買一送一」加碼優惠，包括：7-11統一超商、全家便利商店、萊爾富便利商店、美廉社、全聯福利中心、義美、康是美、聖德科斯、棉花田、新東陽、杏一、維康、必勝客、肯德基及環球購物中心等。

▲台北市2026重陽敬老禮金嗶卡儲值，15大通路最高「買一送一」優惠。（圖／翻攝自悠遊卡公司www.easycard.com.tw）
▲台北市2026重陽敬老禮金嗶卡儲值，15大通路最高「買一送一」優惠。（圖／翻攝自悠遊卡公司www.easycard.com.tw）
六都重陽禮金重點整理

◾️台北市

65～84歲（原住民55～74歲）：1500元

85～98歲：3000元

99歲以上：10000元＋禮品1份

9月7日至9月18日開放持敬老／愛心卡靠卡領取。

◾️新北市

65～79歲（原住民55歲以上）：1500元

80～89歲：2000元

90～99歲：5000元

100歲以上：20000元

◾️桃園市

65～98歲：2500元

99歲以上：20000元

◾️台中市

65～89歲（原住民55～89歲）：2000元

90～94歲：3000元

95～99歲：5000元

100歲以上：10000元

◾️台南市

65～99歲（原住民55～64歲）：1500元

100歲以上：10000元＋禮品1份

◾️高雄市

65～89歲（原住民55～64歲）：1500元

90～99歲：5000元

100歲以上：10000元（由社會局專人慰訪）


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      蕭涵云編輯記者

      畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

      以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...