2026年10月18日（農曆九月九日）重陽節快來了！全台各縣市發放重陽敬老禮金，台北市最快9月1日起匯款入帳，今9月7日起開放敬老卡、愛心卡靠卡領取，只要到7-11、全家等四大超商、美廉社、台北捷運站悠遊卡加值機就能「嗶卡」儲值。本文整理2026台灣六都重陽敬老禮金金額多少錢一次掌握。
台北市重陽敬老禮金繼9月1日匯款入帳後，今9月7日開放嗶卡儲值了！即日起至9月18日。持敬老及愛心卡（敬老註記）至全台四大超商、美廉社及捷運站白色悠遊卡加值機，就能靠卡（嗶卡）領取。
📌台北市「重陽敬老禮金」：9/7靠卡儲值！四大超商、捷運領取一覽
發放資格：
設籍台北市至重陽節當日達3個月以上（相當於今年7月18日含當日前設籍），且於今年12月31日年滿65歲以上（原住民55歲以上）長者。
發放金額：
◾️55～74歲（原住民）：1500元
◾️65～84歲：1500元
◾️75～88歲（原住民）：3000元
◾️85～98歲：3000元
◾️99歲以上（原住民89歲以上）：10000元＋禮品一份
發放方式：
◾️一般長者（3選1）：
1、登記匯款：8月14日前交匯款同意書，9月1日匯款入帳。
2、敬老卡、愛心卡（敬老註記）靠卡：9月7日～9月18日，到北捷車站悠遊卡加值機、四大超商或美廉社「嗶卡」儲值。
3、親領現金：10月15日～10月17日，依設籍區公所公布之定點領取。
◾️99歲以上（原住民89歲以上）：匯款至長者指定之帳戶、禮品由總幹事親送到府。
推薦到超商告訴櫃檯人員通關密語：「我要領台北市重陽敬老禮金」，就能順利儲值。
注意事項：
去年已提供帳戶者，禮金將於9月1日直接匯入！倘已靠卡領取者，則不再匯款。帳戶如有更動請至社會局官網修改；如未收到款項，請循其他管道領取。中低收入戶由社會局直接匯款入帳。請勿使用18%優存、各類年金給付等專戶，禮金將無法匯入；可於2026年12月31日前申請補發，逾期視為放棄。
嗶卡現領1500元！悠遊卡：15大通路最高「買一送一」優惠
悠遊卡公司特別提醒，台北市符合資格的長者與愛心卡持卡人，9月7日起至9月18日，凡持台北市敬老卡或愛心卡（須具敬老註記），至台北捷運各車站悠遊卡加值機、四大超商、美廉社，或透過悠遊付APP靠卡（黃色或藍色卡面印有「台北卡」字樣的敬老悠遊卡）即可領重陽敬老禮金。
悠遊卡公司還攜手長者最常光顧的15大通路加碼推出專屬好康，活動期間，持台北市敬老、愛心悠遊卡於指定15大優惠通路消費，即可享有最高「買一送一」加碼優惠，包括：7-11統一超商、全家便利商店、萊爾富便利商店、美廉社、全聯福利中心、義美、康是美、聖德科斯、棉花田、新東陽、杏一、維康、必勝客、肯德基及環球購物中心等。
六都重陽禮金重點整理
◾️台北市
65～84歲（原住民55～74歲）：1500元
85～98歲：3000元
99歲以上：10000元＋禮品1份
9月7日至9月18日開放持敬老／愛心卡靠卡領取。
◾️新北市
65～79歲（原住民55歲以上）：1500元
80～89歲：2000元
90～99歲：5000元
100歲以上：20000元
◾️桃園市
65～98歲：2500元
99歲以上：20000元
◾️台中市
65～89歲（原住民55～89歲）：2000元
90～94歲：3000元
95～99歲：5000元
100歲以上：10000元
◾️台南市
65～99歲（原住民55～64歲）：1500元
100歲以上：10000元＋禮品1份
◾️高雄市
65～89歲（原住民55～64歲）：1500元
90～99歲：5000元
100歲以上：10000元（由社會局專人慰訪）
我是廣告 請繼續往下閱讀
📌台北市「重陽敬老禮金」：9/7靠卡儲值！四大超商、捷運領取一覽
發放資格：
設籍台北市至重陽節當日達3個月以上（相當於今年7月18日含當日前設籍），且於今年12月31日年滿65歲以上（原住民55歲以上）長者。
發放金額：
◾️55～74歲（原住民）：1500元
◾️65～84歲：1500元
◾️75～88歲（原住民）：3000元
◾️85～98歲：3000元
◾️99歲以上（原住民89歲以上）：10000元＋禮品一份
◾️一般長者（3選1）：
1、登記匯款：8月14日前交匯款同意書，9月1日匯款入帳。
2、敬老卡、愛心卡（敬老註記）靠卡：9月7日～9月18日，到北捷車站悠遊卡加值機、四大超商或美廉社「嗶卡」儲值。
3、親領現金：10月15日～10月17日，依設籍區公所公布之定點領取。
◾️99歲以上（原住民89歲以上）：匯款至長者指定之帳戶、禮品由總幹事親送到府。
推薦到超商告訴櫃檯人員通關密語：「我要領台北市重陽敬老禮金」，就能順利儲值。
注意事項：
去年已提供帳戶者，禮金將於9月1日直接匯入！倘已靠卡領取者，則不再匯款。帳戶如有更動請至社會局官網修改；如未收到款項，請循其他管道領取。中低收入戶由社會局直接匯款入帳。請勿使用18%優存、各類年金給付等專戶，禮金將無法匯入；可於2026年12月31日前申請補發，逾期視為放棄。
悠遊卡公司特別提醒，台北市符合資格的長者與愛心卡持卡人，9月7日起至9月18日，凡持台北市敬老卡或愛心卡（須具敬老註記），至台北捷運各車站悠遊卡加值機、四大超商、美廉社，或透過悠遊付APP靠卡（黃色或藍色卡面印有「台北卡」字樣的敬老悠遊卡）即可領重陽敬老禮金。
悠遊卡公司還攜手長者最常光顧的15大通路加碼推出專屬好康，活動期間，持台北市敬老、愛心悠遊卡於指定15大優惠通路消費，即可享有最高「買一送一」加碼優惠，包括：7-11統一超商、全家便利商店、萊爾富便利商店、美廉社、全聯福利中心、義美、康是美、聖德科斯、棉花田、新東陽、杏一、維康、必勝客、肯德基及環球購物中心等。
◾️台北市
65～84歲（原住民55～74歲）：1500元
85～98歲：3000元
99歲以上：10000元＋禮品1份
9月7日至9月18日開放持敬老／愛心卡靠卡領取。
◾️新北市
65～79歲（原住民55歲以上）：1500元
80～89歲：2000元
90～99歲：5000元
100歲以上：20000元
◾️桃園市
65～98歲：2500元
99歲以上：20000元
◾️台中市
65～89歲（原住民55～89歲）：2000元
90～94歲：3000元
95～99歲：5000元
100歲以上：10000元
◾️台南市
65～99歲（原住民55～64歲）：1500元
100歲以上：10000元＋禮品1份
◾️高雄市
65～89歲（原住民55～64歲）：1500元
90～99歲：5000元
100歲以上：10000元（由社會局專人慰訪）