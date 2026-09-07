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▲LaLaport高雄交通位置極佳，緊鄰高雄捷運橘線「鳳山西站」，民眾搭乘捷運出站即可輕鬆抵達商場。（圖／翻攝自Google地圖）

▲LaLaport高雄內部規劃引進約 270 家知名品牌，採用寬敞順暢的逛街動線與明亮透光中庭。（圖／三井不動產集團提供）

南台灣全新大型地標「LaLaport高雄」開幕時間出爐！座落鳳山國泰重劃區，總樓地板面積達 6.2 萬坪，躍升全台最大純日系購物中心。商場不僅捷運直達，更規劃 270 家品牌進駐。《NOWNEWS今日新聞》先前向三井不動產求證，官方證實硬體已近完工。如今再傳出預計 2026 年底至 2027 年初正式開幕！作為鳳山人口突破 35 萬人迎來的首座大型百貨，LaLaport高雄以「城市綠色巢穴」為設計核心，規劃地上 7 層、地下 2 層，店鋪淨面積廣達 2.1 萬坪。整體空間採用低樓層與寬敞透光動線，大幅降低壓迫感，龐大的商場規模不僅輻射在地居民，車程 30 分鐘內更可觸及高屏地區近 280 萬消費大軍。商場全區規劃約 270 家專櫃品牌，搶先曝光的餐飲陣容極為強大，包含在地龍頭「漢來美食」一口氣進駐漢來海港、漢來上海湯包、漢來樂蔬與漢來上菜，以及台菜名店「鄧師傅功夫菜」。日系美食則引進首度插旗高雄的「京昌園日式燒肉」、藏壽司、Suage北海道湯咖哩、京都勝牛與勝勢日式豬排，打造成為南台灣最受矚目的美食聚落。本次招商最受矚目的亮點，莫過於韓國頂尖數位藝術團隊 d'strict 旗下的沉浸式美術館「ARTE MUSEUM」確定進駐。曾以首爾 COEX 巨型 3D 擬真海浪驚豔全球的團隊，本次高雄館將以「永恆的自然」為主題，結合超大數位影像、立體環繞音效與特製香氛，打造多維度五感體驗，更將結合高雄在地文化元素，為港都帶來國際級的數位藝術饗宴。地段上緊鄰捷運橘線「鳳山西站」，出站即抵達，未來更將與捷運黃線交會。針對外界關心的電影院影城傳聞與開幕進度，《NOWNEWS今日新聞》月前曾向日本三井不動產求證。三井官方發信回覆表示，目前針對 LaLaport 高雄的開幕進度與招商資訊，業，確切開幕與招商進度，將於取得使照後第一時間正式對外發布新聞稿。