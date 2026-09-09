「珍愛舊客戶，一起聆聽台灣的聲音！」歐德集團為回饋廣大舊客戶支持與信賴，於9月5日晚間重返高雄「衛武營國家藝術文化中心」，舉辦第五屆「2026歐德台灣之音~藝術饗宴」。再度攜手「台北愛樂管弦樂團」，獻上融合本土歌謠、百老匯名劇與西方古典的交響樂章，現場貴賓攜老扶幼、全家總動員，在悠揚樂聲中共享溫馨動人的藝術時光。https://youtu.be/z7myMszZ8Oc
「歐德台灣之音」歷經全台國家級場館巡演，已是專為舊客戶打造的年度品牌盛事。本次演出陣容堅強，由首席指揮林天吉領軍、小提琴家蘇顯達擔任樂團首席，更力邀知名女高音蔣啟真與男高音王典同台獻藝，展現台灣深厚的文化軟實力。
上半場以熱鬧奔放的《天堂與地獄序曲》開場，接續由蔣啟真演繹《河邊春夢》、王典詮釋《港都夜雨》，並帶來歌劇名段《鄉間騎士間奏曲》與經典歌謠《阮不知啦》、《青春嶺》，最後兩人以二重唱《牽阮的手》掀起高潮。下半場則演奏《歌劇魅影》、《冰雪奇緣》、《真善美》、《薩奇莫幻想曲》組曲；串聯四首經典台灣民謠，引發全場共鳴。安可曲《寶島曼波》與《拉岱斯基進行曲》讓現場更是嗨到最高點，為盛宴劃下美好句點。
舊客戶表示：「他已經連續參加三年，聽到好多經典歌曲，能帶家人一同參與，非常開心。」有人說：「感受到管風琴震撼演出，以及女高音老師清亮嗓音，意猶未盡，希望持續舉辦。」還有人分享：「整場曲目有流行音樂，有經典民謠，長輩聽得滿滿回憶、孩子也聽得津津有味，完全就是老少咸宜。」
歐德集團董事長陳國都表示：「非常感謝每位舊客戶一路以來的相挺！『台灣之音』從2022年台北國家音樂廳開始、高雄衛武營、台中國家歌劇院，今年又回到衛武營！希望不斷帶給他們舊客戶最棒的音樂饗宴，讓大家度過美好的夜晚。」
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