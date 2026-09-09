「珍愛舊客戶，一起聆聽台灣的聲音！」歐德集團為回饋廣大舊客戶支持與信賴，於9月5日晚間重返高雄「衛武營國家藝術文化中心」，舉辦第五屆「2026歐德台灣之音~藝術饗宴」。再度攜手「台北愛樂管弦樂團」，獻上融合本土歌謠、百老匯名劇與西方古典的交響樂章，現場貴賓攜老扶幼、全家總動員，在悠揚樂聲中共享溫馨動人的藝術時光。https://youtu.be/z7myMszZ8Oc
 

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▲歐德寵愛舊客戶於高雄衛武營國家藝術文化中心攜手台北愛樂管弦樂團，舉辦第五屆「歐德台灣之音~藝術饗宴」，圓滿成功。（圖／品牌提供）
▲歐德寵愛舊客戶於高雄衛武營國家藝術文化中心攜手台北愛樂管弦樂團，舉辦第五屆「歐德台灣之音~藝術饗宴」，圓滿成功。（圖／品牌提供）
「歐德台灣之音」歷經全台國家級場館巡演，已是專為舊客戶打造的年度品牌盛事。本次演出陣容堅強，由首席指揮林天吉領軍、小提琴家蘇顯達擔任樂團首席，更力邀知名女高音蔣啟真與男高音王典同台獻藝，展現台灣深厚的文化軟實力。

▲第五屆歐德之音音樂會曲目加入男女高音演唱經典歌謠，讓氣氛嗨到最高點，更添感染力。（圖／品牌提供）
▲第五屆歐德之音音樂會曲目加入男女高音演唱經典歌謠，讓氣氛嗨到最高點，更添感染力。（圖／品牌提供）
上半場以熱鬧奔放的《天堂與地獄序曲》開場，接續由蔣啟真演繹《河邊春夢》、王典詮釋《港都夜雨》，並帶來歌劇名段《鄉間騎士間奏曲》與經典歌謠《阮不知啦》、《青春嶺》，最後兩人以二重唱《牽阮的手》掀起高潮。下半場則演奏《歌劇魅影》、《冰雪奇緣》、《真善美》、《薩奇莫幻想曲》組曲；串聯四首經典台灣民謠，引發全場共鳴。安可曲《寶島曼波》與《拉岱斯基進行曲》讓現場更是嗨到最高點，為盛宴劃下美好句點。

▲今年曲目有流行音樂，有經典民謠，讓歐德舊客戶帶家人一同參與藝術饗宴，非常開心。（圖／品牌提供）
▲今年曲目有流行音樂，有經典民謠，讓歐德舊客戶帶家人一同參與藝術饗宴，非常開心。（圖／品牌提供）
舊客戶表示：「他已經連續參加三年，聽到好多經典歌曲，能帶家人一同參與，非常開心。」有人說：「感受到管風琴震撼演出，以及女高音老師清亮嗓音，意猶未盡，希望持續舉辦。」還有人分享：「整場曲目有流行音樂，有經典民謠，長輩聽得滿滿回憶、孩子也聽得津津有味，完全就是老少咸宜。」

▲歐德舊客戶全家總動員參加音樂會，在悠揚樂聲中共享溫馨動人的藝術時光。（圖／品牌提供）
▲歐德舊客戶全家總動員參加音樂會，在悠揚樂聲中共享溫馨動人的藝術時光。（圖／品牌提供）
歐德集團董事長陳國都表示：「非常感謝每位舊客戶一路以來的相挺！『台灣之音』從2022年台北國家音樂廳開始、高雄衛武營、台中國家歌劇院，今年又回到衛武營！希望不斷帶給他們舊客戶最棒的音樂饗宴，讓大家度過美好的夜晚。」

▲在音樂會尾聲，歐德集團董事長陳國都(中)率領主管起身，向在場貴賓致意。（圖／品牌提供）
▲在音樂會尾聲，歐德集團董事長陳國都(中)率領主管起身，向在場貴賓致意。（圖／品牌提供）
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