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麥當勞證實GD權志龍聯名9/21公布！台灣也有小雛菊PEACEMINUSONE

▲GD權志龍在秀出聯名麥當勞限動。（圖／翻攝自IG＠xxxibgdrgn）

▲台灣也會有麥當勞聯名GD權志龍G-DRAGON。（圖／翻攝自IG＠xxxibgdrgn）

缺花瓣小雛菊是什麼？天王周邊幕後推手PEACEMINUSONE

▲GD權志龍小雛菊要降臨台灣麥當勞了。（圖／翻攝自IG＠peaceminusonedotcom）

▲GD權志龍還把演唱會造型，變成ZOA愛貓CROWN EDITION盲盒服飾！（圖／記者蕭涵云攝）

台灣麥當勞證實，聯名G-DRAGON權志龍GD旗下品牌PEACEMINUSONE，亞洲各國今（9）日皆在粉專秀出天王標誌性「小雛菊」Logo圖案寫著COMING SOON，讓粉絲激動吶喊「台灣有我要哭了」！這次有機會與韓國或香港同步，真的等不及了。韓國天王G-DRAGON權志龍GD，近年以缺瓣小雛菊打造的周邊商品款款爆紅。最新消息讓大家尖叫！亞洲各國今日皆在粉專秀出天王標誌性「小雛菊」Logo圖案影片，而缺少的一片花瓣，隨風飄到麥當勞黃金M形拱門Logo上，還寫著COMING SOON，預告GD聯名麥當勞的好消息。不只國外樂迷好嗨，台灣粉絲更激動吶喊「好耶」、「台灣有我要哭了」、「這個不會是我想的那個吧」。《NOWNEWS今日新聞》求證業者，而且從各國消息露出時機點一致來看，這次有機會與韓國或香港同步迎接最新聯名企劃。韓國天王G-DRAGON權志龍GD專屬的時尚小雛菊，因在象徵GD幸運數字的8點鐘方向，缺少了一片花瓣成為最經典的標誌；數字8也是呼應天王生日1988年8月18日。過去演唱會應援手燈掀起搶購熱潮，甚至有聯名珠寶等浮誇作品；今年與迪士尼《玩具總動員 》（Toy Story）聯名快閃店也讓粉絲陷入瘋狂。而背後最大功臣，便是他2016創立的時尚品牌PEACEMINUSONE，舉凡天王加持的上衣、外套、帽子、鞋子、配件甚至耳機，都會出自該品牌。附帶一提，主打GD愛貓ZOA與夥伴們的ZO & FRIENDS系列，則是攜手LINE FRIENDS推出；不定期快閃推出盲盒與生活小物，才剛把天王演唱會穿搭過的造型，變身成愛貓最特別的裝扮，也掀起粉絲搶購。