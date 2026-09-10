我是廣告 請繼續往下閱讀

▲漢測被譽為「晶片出廠門神」，其核心產品薄膜探針卡能精準把關晶圓良率。（圖／翻攝漢測官網）

興櫃股王半導體測試廠漢測（7856）於今（10）日正式開放公開申購！承銷價每股 2,250 元刷新台股歷史紀錄，若以最高價估算，幸運抽中一張潛在獲利衝破 263 萬元，吸引全台股民關注。申購將於 9 月 14 日截止，究竟如何參與？交割戶需準備多少資金？《NOWNEWS今日新聞》整理完整扣款流程與日程帶您速看！漢測隸屬於國內半導體設備龍頭漢民集團，深耕晶圓級測試介面，其核心產品薄膜探針卡能精準把關晶圓出貨良率，被業界尊稱為「晶片出廠門神」。受惠於 AI 與高效能運算需求大爆發，漢測 2026 年上半年合併營收高達 21.85 億元、每股稅後純益（EPS）衝上 21.5 元。此次轉上櫃競價拍賣盛況空前，連中信金控旗下台灣人壽與中國信託銀行也罕見雙雙出手參與競標，展現法人高度肯定。以漢測近日興櫃高點估算，幸運抽中一張潛在獲利高達 263.5 萬元，報酬率衝破 117%，吸引廣大股民蜂擁登記。知名財經專家陳重銘亦發文笑稱「當然要參加，中獎就全捐」。不過，參與天價抽籤需特別注意相關資金規範：：包含 2,250,000 元股票承銷價、20 元申購處理費，以及 50 元中籤郵寄工本費。：若未抽中，僅扣除 20 元處理費，其餘 225 萬元股款與 50 元郵資將全數退還至交割戶。：單戶預扣高達 225 萬元本金，大量資金短暫凍結，也考驗散戶資金調度能力。想把握這檔「台股天價紅包」的投資人，可透過手機券商 App 進行操作，並掌握以下關鍵日程與規則：：開啟券商 App ➔ 進入「股票抽籤／公開申購」專區 ➔ 搜尋「7856 漢測」點選申購並確認資金備足。公開申購期：9 月 10 日至 9 月 14 日（截止日以各券商系統為準）扣款日：9 月 15 日（交割戶須於當日下午前備足全額資金）抽籤日：9 月 16 日（證交所電腦隨機抽籤並公布結果）撥券日：9 月 22 日（股票正式匯入集保帳戶並掛牌上櫃）申購注意事項：同一個身分證字號限申購一次（跨券商重複送單將判定無效）；中籤後視同認購，無法要求放棄或退款。