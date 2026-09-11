不少粉絲認為，GD早在去年便戴上McDonald’s帽子拍攝〈TOO BAD〉MV，當時引起一陣猜測，如今更被視為早已預告雙方合作。韓國麥當勞將在9月17日搶先開賣韓式辣醬奶油漢堡，社群網路上也爆出金屬徽章、托特包等PEACEMINUSONE周邊商品消息。

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GD早預告聯名麥當勞！戴上McDonald’s帽子拍攝〈TOO BAD〉

▲亞洲各國麥當勞同步秀出缺花瓣「小雛菊」影片寫著COMING SOON，台灣秒證實聯名G-DRAGON權志龍GD。（圖／翻攝自麥當勞FB）

▲GD去年戴上McDonald’s帽子拍攝〈TOO BAD〉MV。（圖／翻攝自YouTube@OfficialGDRAGON）

韓國9/17開賣辣醬奶油漢堡！麥當勞GD聯名：串連亞洲13個城市

▲真的有天王戴過的帽子？麥當勞聯名G-DRAGON權志龍GD旗下品牌PEACEMINUSONE。（圖／翻攝自YouTube@OfficialGDRAGON）

不只帽子！網路爆麥當勞GD聯名周邊商品：徽章、托特包？

天王G-DRAGON權志龍GD聯名麥當勞，讓亞洲歌迷都好嗨！一朵缺少花瓣的小雛菊，飄落在麥當勞黃金M形拱門Logo上，讓所有人秒懂尖叫！連台灣麥當勞也在第一時間證實，聯名G-DRAGON權志龍GD旗下品牌PEACEMINUSONE，回應《NOWNEWS今日新聞》表示：不少粉絲認為，GD早在去年便預告了要聯名麥當勞。2025年2月發表的G-DRAGON〈TOO BAD〉新歌MV，GD戴上紅黃相間的McDonald’s造型帽款，正中間大大的M字，讓所有人一眼認出是麥當勞Logo，當時引起一陣猜測與騷動。如今看來，更像是預告般，提早劇透了雙方合作的消息。據悉，這次麥當勞GD聯名合作，主要是由韓國麥當勞策劃且主導串連亞洲的大型企劃，預計將從9月17日起，以韓國為起點，陸續在亞洲13個城市推出合作新品。而韓國麥當勞將在9月17日搶先開賣韓式辣醬奶油漢堡，預告推出McCrispy／McSpicy Gochujang Butter，有麥脆雞、與勁辣雞腿兩款可選。由GD擔任活動核心主角，推廣韓國麥當勞研發的韓式辣醬奶油，並可能依據各地城市喜好而推出不同餐點產品。最讓粉絲們期待的，當然是由G-DRAGON在2016創立的時尚品牌PEACEMINUSONE，過去執掌天王各式聯名的服飾、配件等商品，質感有所保證。麥當勞GD聯名的消息一出，社群平台與網路上，便爆出一系列可能是這次合作的周邊商品，不只有GD在MV裡佩戴過的帽款，還有小雛菊、薯條、愛心造型的金屬徽章、及一款托特包。不過官方尚未證實消息，請大家跟我們一起期待吧。