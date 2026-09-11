不等明年2027普發一萬！2026全民普發一萬元有地方政府搶先加碼，雲林縣林內鄉公所表示，「每人領取現金3600元」生活慰助金，將在9月14日開放申請匯款轉帳或領取支票。《NOWNEWS今日新聞》整理怎麼領取、申請對象資格、發放時間與金額、QA常見問題一次掌握，9月共有6筆自辦補助津貼別錯過。
雲林縣林內鄉：每人「現金3600元」生活慰助金！9/14開放申請匯款
一、發放資格
1、115年3月31日（含）前已設籍林內鄉，且於115年5月27日（含）前未遷出或死亡除戶者。
2、115年3月31日（含）前出生之新生兒，並於領取期限前完成戶籍登記者。
二、發放金額
每位符合資格鄉民發放新台幣3600元。
三、發放時間
第一階段（現金發放）
115年7月27日至8月9日，上午9:00-12:00、下午13:00-16:00，依各村指定時間及地點領取。
第二階段（現金發放）
115年8月10日至9月9日，上班時間08:00-12:00、13:30-17:30，至林內鄉公所領取。
第三階段（匯款或支票）
115年9月14日至12月31日，林內鄉公所受理紙本申請匯款轉帳或領取支票。
四、攜帶文件
◾️個人領取
請攜帶：身分證正本、印章（或簽名）
◾️委託帶領
僅限配偶、二親等內血親或姻親代領。請備妥：委託書及相關證明文件。
◾️申請匯款轉帳
請檢附：切結書、受款人身分證明文件及印章、金融帳戶封面影本
◾️申請領取支票
115年9月9日前未領取現金亦無法申請匯款轉帳者。請檢附：領取支票申請暨切結書、本人身分證正本、印章。
五、注意事項
1、相關委託書、切結書等文件，即日起可於林內鄉公所官方網站下載，下載路徑：林內鄉公所官方網站→便民服務→表單下載→社會課。
2、如有疑問，請洽林內鄉公所，電話：05-5892001#253
雲林縣林內鄉公所表示，有關慰助金發放時間、地點、領取方式及相關規定，請以官網及FB粉絲專頁公告內容為主，切勿輕信或轉傳未經證實的訊息，以免影響自身權益。
六、QA常見問題
Q1：請問委託書從哪裡下載？
A1：委託書可於林內公所官方網站下載（下載路徑: https://reurl.cc/zQxNrp)。
Q2：請問第三階段匯款申請書哪裡有？
A2：匯款申請書於9月14日後，可於林內公所網站下載，或於上班時間洽公所索取，如有問題，可於上班時間電洽公所詢問。
Q3：請問外籍配偶有資格領取嗎？
A3：依條例規定，在115年3月31日前設有林內鄉戶籍（有國民身分證），115年5月27日前未遷出、未除戶，及115年3月31日前出生的新生兒，符合領取資格。如只是代為領取「他人」慰助金，且為二等親屬，可以代為領取。
2026年普發一萬！9月地方6筆自辦補助一表看懂
我是廣告 請繼續往下閱讀
一、發放資格
1、115年3月31日（含）前已設籍林內鄉，且於115年5月27日（含）前未遷出或死亡除戶者。
2、115年3月31日（含）前出生之新生兒，並於領取期限前完成戶籍登記者。
二、發放金額
每位符合資格鄉民發放新台幣3600元。
三、發放時間
第一階段（現金發放）
115年7月27日至8月9日，上午9:00-12:00、下午13:00-16:00，依各村指定時間及地點領取。
第二階段（現金發放）
115年8月10日至9月9日，上班時間08:00-12:00、13:30-17:30，至林內鄉公所領取。
第三階段（匯款或支票）
115年9月14日至12月31日，林內鄉公所受理紙本申請匯款轉帳或領取支票。
◾️個人領取
請攜帶：身分證正本、印章（或簽名）
◾️委託帶領
僅限配偶、二親等內血親或姻親代領。請備妥：委託書及相關證明文件。
◾️申請匯款轉帳
請檢附：切結書、受款人身分證明文件及印章、金融帳戶封面影本
◾️申請領取支票
115年9月9日前未領取現金亦無法申請匯款轉帳者。請檢附：領取支票申請暨切結書、本人身分證正本、印章。
五、注意事項
1、相關委託書、切結書等文件，即日起可於林內鄉公所官方網站下載，下載路徑：林內鄉公所官方網站→便民服務→表單下載→社會課。
2、如有疑問，請洽林內鄉公所，電話：05-5892001#253
雲林縣林內鄉公所表示，有關慰助金發放時間、地點、領取方式及相關規定，請以官網及FB粉絲專頁公告內容為主，切勿輕信或轉傳未經證實的訊息，以免影響自身權益。
六、QA常見問題
Q1：請問委託書從哪裡下載？
A1：委託書可於林內公所官方網站下載（下載路徑: https://reurl.cc/zQxNrp)。
Q2：請問第三階段匯款申請書哪裡有？
A2：匯款申請書於9月14日後，可於林內公所網站下載，或於上班時間洽公所索取，如有問題，可於上班時間電洽公所詢問。
Q3：請問外籍配偶有資格領取嗎？
A3：依條例規定，在115年3月31日前設有林內鄉戶籍（有國民身分證），115年5月27日前未遷出、未除戶，及115年3月31日前出生的新生兒，符合領取資格。如只是代為領取「他人」慰助金，且為二等親屬，可以代為領取。
|
縣市
|
地方
|
發放金額
|
發放日期
|
花蓮縣
|
萬榮鄉
|
5000元振興經濟禮金
|
9月18日至9月19日
9月21日至9月30日
|
花蓮縣
|
鳳林鎮
|
3000元振興經濟禮金
|
8月3日至8月10日
|
花蓮縣
|
光復鄉
|
10000元災後振興經濟禮金
|
預計9月發放（待公告）
|
彰化縣
|
花壇鄉
|
6000元振興經濟禮金
|
7月20日至8月14日
8月19日至11月30日
|
雲林縣
|
林內鄉
|
3600元生活慰助金
|
7月27日至8月9日
8月10日至9月9日
9月14日至12月31日
|
宜蘭縣
|
頭城鎮
|
3000元振興經濟禮金
|
預計9～10月發放（待公告）