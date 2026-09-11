不等明年2027普發一萬！2026全民普發一萬元有地方政府搶先加碼，雲林縣林內鄉公所表示，「每人領取現金3600元」生活慰助金，將在9月14日開放申請匯款轉帳或領取支票。《NOWNEWS今日新聞》整理怎麼領取、申請對象資格、發放時間與金額、QA常見問題一次掌握，9月共有6筆自辦補助津貼別錯過。

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雲林縣林內鄉：每人「現金3600元」生活慰助金！9/14開放申請匯款​​​​​​

一、發放資格

　1、115年3月31日（含）前已設籍林內鄉，且於115年5月27日（含）前未遷出或死亡除戶者。

　2、115年3月31日（含）前出生之新生兒，並於領取期限前完成戶籍登記者。

二、發放金額

　每位符合資格鄉民發放新台幣3600元。

三、發放時間

　第一階段（現金發放）

　115年7月27日至8月9日，上午9:00-12:00、下午13:00-16:00，依各村指定時間及地點領取。

　第二階段（現金發放）

　115年8月10日至9月9日，上班時間08:00-12:00、13:30-17:30，至林內鄉公所領取。

　第三階段（匯款或支票）

　115年9月14日至12月31日，林內鄉公所受理紙本申請匯款轉帳或領取支票。

▲雲林縣林內鄉發放每人「現金3600元」生活慰助金！9月14日開放申請匯款，一圖看懂。（圖／雲林縣林內鄉公所FB）
▲雲林縣林內鄉發放每人「現金3600元」生活慰助金！9月14日開放申請匯款，一圖看懂。（圖／雲林縣林內鄉公所FB）
四、攜帶文件

　◾️個人領取

　　請攜帶：身分證正本、印章（或簽名）

　◾️委託帶領

　　僅限配偶、二親等內血親或姻親代領。請備妥：委託書及相關證明文件。

　◾️申請匯款轉帳

　　請檢附：切結書、受款人身分證明文件及印章、金融帳戶封面影本

　◾️申請領取支票

　　115年9月9日前未領取現金亦無法申請匯款轉帳者。請檢附：領取支票申請暨切結書、本人身分證正本、印章。

五、注意事項

　1、相關委託書、切結書等文件，即日起可於林內鄉公所官方網站下載，下載路徑：林內鄉公所官方網站→便民服務→表單下載→社會課。

　2、如有疑問，請洽林內鄉公所，電話：05-5892001#253

雲林縣林內鄉公所表示，有關慰助金發放時間、地點、領取方式及相關規定，請以官網及FB粉絲專頁公告內容為主，切勿輕信或轉傳未經證實的訊息，以免影響自身權益。

六、QA常見問題

Q1：請問委託書從哪裡下載？

A1：委託書可於林內公所官方網站下載（下載路徑: https://reurl.cc/zQxNrp)。

Q2：請問第三階段匯款申請書哪裡有？

A2：匯款申請書於9月14日後，可於林內公所網站下載，或於上班時間洽公所索取，如有問題，可於上班時間電洽公所詢問。

Q3：請問外籍配偶有資格領取嗎？

A3：依條例規定，在115年3月31日前設有林內鄉戶籍（有國民身分證），115年5月27日前未遷出、未除戶，及115年3月31日前出生的新生兒，符合領取資格。如只是代為領取「他人」慰助金，且為二等親屬，可以代為領取。

2026年普發一萬！9月地方6筆自辦補助一表看懂

縣市

地方

發放金額

發放日期

花蓮縣

萬榮鄉

5000元振興經濟禮金

9月18日至9月19日

9月21日至9月30日

花蓮縣

鳳林鎮

3000元振興經濟禮金

8月3日至8月10日
8月11日至9月2日
8月24日至9月2日

花蓮縣

光復鄉

10000元災後振興經濟禮金

預計9月發放（待公告）

彰化縣

花壇鄉

6000元振興經濟禮金

7月20日至8月14日

8月19日至11月30日

雲林縣

林內鄉

3600元生活慰助金

7月27日至8月9日

8月10日至9月9日

9月14日至12月31日

宜蘭縣

頭城鎮

3000元振興經濟禮金

預計9～10月發放（待公告）
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蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...