雙北國中小營養午餐自 115 學年度開學正式免費上路！然而開學至今兩週，台北接連爆出學生腹瀉、水果竟只給「3 顆藍莓」，新北青菜也被嫌爆乾。反觀南部家長狂曬高雄大方給整盒藍莓與水蜜桃，台南出現土瓶蒸湯，台中更有雞腿與珍奶。南北菜色極致對比，讓台北爸媽哭喊想自費加錢還遭市府拒絕，引爆社群熱議。
🟡南北午餐菜色大PK！高雄藍莓台南魚皮湯
全台免費營養午餐上路後，社群平台 Threads 掀起全台菜色大比拚。高雄家長爽曬「整盒進口藍莓」，甚至發過拉拉山水蜜桃與大香蕉，滿意度高達 9 成；台南超過 9 成學校自設廚房，午餐直接端出滿滿膠原蛋白的虱目魚皮湯、土瓶蒸湯、打拋豬與酸菜鴨肉湯。桃園更實施一週兩天雙主菜加兩天水果，讓南部與桃園孩子直呼「上學最期待吃午餐」。
🟡台中爽吃雞腿與珍奶！雙北青菜乾柴肉量太少
除了南部好滋味，台中家長也開心分享學校每週都有大雞腿，甚至還有珍奶發放；彰化則早已施行免費多年、運作穩定。反觀雙北地區卻一片哀號，新北家長抱怨青菜「無油爆乾」像極養生餐；台北市學校更被爆出水果居然「只給 3 顆藍莓」，連貢丸湯都比不上南部，被網友酸爆「一級首都、三級伙食」。
🟡台北菜色難吃肉又少！家長求自費加菜遭拒絕
台北市士林與中山區家長紛紛控訴，免費政策上路後菜色變難吃，肉量少到分不到，孩子天天喊吃不飽。面對發育期孩子的飲食困境，許多台北爸媽哭喊向學校與市府反映「願意自費加錢升級菜單」，卻遭台北市政府以統一管理全額免費政策為由拒絕。家長怒轟市府為了政績死板管理，「連自救的權利都被剝奪」，要求市府儘速檢討供餐品質。
🟡記者第一線觀察！新北國中實測菜色曝光
對此，《NOWNEWS》記者家中有孩子就讀新北市國中，本次也是首次體驗免費營養午餐。記者實際檢視「教育部食材登錄平臺 2.0」資訊，今日午餐包含紫米飯、烤翅小腿、海苔魷魚丸、嫩汁白菜、履歷油麥菜與大醬湯，水果則為 6 顆龍眼，整體看起來相當豐盛，惟肉量目視稍微偏少。發育中的孩子反應，午餐份量確實「稍微吃不飽」，但並未感受變免費後品質下降，整體菜色與過去自費時期相當，顯示各校在成本與品質之間仍持續尋求最佳平衡。
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全台免費營養午餐上路後，社群平台 Threads 掀起全台菜色大比拚。高雄家長爽曬「整盒進口藍莓」，甚至發過拉拉山水蜜桃與大香蕉，滿意度高達 9 成；台南超過 9 成學校自設廚房，午餐直接端出滿滿膠原蛋白的虱目魚皮湯、土瓶蒸湯、打拋豬與酸菜鴨肉湯。桃園更實施一週兩天雙主菜加兩天水果，讓南部與桃園孩子直呼「上學最期待吃午餐」。
除了南部好滋味，台中家長也開心分享學校每週都有大雞腿，甚至還有珍奶發放；彰化則早已施行免費多年、運作穩定。反觀雙北地區卻一片哀號，新北家長抱怨青菜「無油爆乾」像極養生餐；台北市學校更被爆出水果居然「只給 3 顆藍莓」，連貢丸湯都比不上南部，被網友酸爆「一級首都、三級伙食」。
台北市士林與中山區家長紛紛控訴，免費政策上路後菜色變難吃，肉量少到分不到，孩子天天喊吃不飽。面對發育期孩子的飲食困境，許多台北爸媽哭喊向學校與市府反映「願意自費加錢升級菜單」，卻遭台北市政府以統一管理全額免費政策為由拒絕。家長怒轟市府為了政績死板管理，「連自救的權利都被剝奪」，要求市府儘速檢討供餐品質。
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對此，《NOWNEWS》記者家中有孩子就讀新北市國中，本次也是首次體驗免費營養午餐。記者實際檢視「教育部食材登錄平臺 2.0」資訊，今日午餐包含紫米飯、烤翅小腿、海苔魷魚丸、嫩汁白菜、履歷油麥菜與大醬湯，水果則為 6 顆龍眼，整體看起來相當豐盛，惟肉量目視稍微偏少。發育中的孩子反應，午餐份量確實「稍微吃不飽」，但並未感受變免費後品質下降，整體菜色與過去自費時期相當，顯示各校在成本與品質之間仍持續尋求最佳平衡。