符合資格的長輩快查帳戶！基隆市政府發放「長樂65專案」敬老禮金6,500元已於昨（11）日正式入帳，預計8.2萬名長者受惠。凡符合條件者款項直接自動匯入，若再加上9月21日發放的3,000元中秋敬老金，長輩最高可一次抱走9,500元的大紅包！
🟡長輩快查帳戶！6500元敬老禮金昨天自動入帳
為照顧高齡市民並弭平過去福利落差，基隆市政府特別擴大福利照顧範圍推出「長樂65專案」。只要在民國115年12月31日前年滿65歲（原住民滿55歲），且於112年12月31日前設籍基隆、期間無遷出紀錄者，6,500元敬老禮金已於昨（11）日直接自動匯入指定的金融帳戶，全基隆市預計有8萬2,000名長者受惠，滿足條件者不妨儘速確認帳戶明細。
🟡中秋節再加碼3000元！長輩最高可爽領9500元
除了已入帳的6,500元專案禮金外，緊接著在9月21日，基隆市府還會再發放3,000元的中秋敬老禮金。兩筆款項相加後，長輩最高可一次抱走高達9,500元的大紅包。基隆市長謝國樑表示，自明年起春節、端午、中秋等三節更將延續發放每節6,500元禮金，設籍滿3年的65歲以上長輩皆可領取；市府亦導入24小時線上醫療諮詢、獨居長者免費緊急防跌設備與LINE AI客服，打造科技友善城市。
🟡無帳戶者改領現金！申請期限與領取方式看這
基隆市社會處特別提醒，若長輩先前未提供金融機構帳戶，禮金將無法直接匯入，後續會由各區公所發送通知，請長輩或家屬前往區公所領取現金。現金領取與補領服務受理時間將一路延長至今（116）年3月11日止，逾期未領取者將不予補發。長輩或家屬如有任何相關疑問，可直接洽詢各區公所社政課，或透過官方LINE ID（@dsak1924）進行線上查詢。
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為照顧高齡市民並弭平過去福利落差，基隆市政府特別擴大福利照顧範圍推出「長樂65專案」。只要在民國115年12月31日前年滿65歲（原住民滿55歲），且於112年12月31日前設籍基隆、期間無遷出紀錄者，6,500元敬老禮金已於昨（11）日直接自動匯入指定的金融帳戶，全基隆市預計有8萬2,000名長者受惠，滿足條件者不妨儘速確認帳戶明細。
除了已入帳的6,500元專案禮金外，緊接著在9月21日，基隆市府還會再發放3,000元的中秋敬老禮金。兩筆款項相加後，長輩最高可一次抱走高達9,500元的大紅包。基隆市長謝國樑表示，自明年起春節、端午、中秋等三節更將延續發放每節6,500元禮金，設籍滿3年的65歲以上長輩皆可領取；市府亦導入24小時線上醫療諮詢、獨居長者免費緊急防跌設備與LINE AI客服，打造科技友善城市。
基隆市社會處特別提醒，若長輩先前未提供金融機構帳戶，禮金將無法直接匯入，後續會由各區公所發送通知，請長輩或家屬前往區公所領取現金。現金領取與補領服務受理時間將一路延長至今（116）年3月11日止，逾期未領取者將不予補發。長輩或家屬如有任何相關疑問，可直接洽詢各區公所社政課，或透過官方LINE ID（@dsak1924）進行線上查詢。