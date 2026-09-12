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超強國產神車Vios爆停產！昔一年賣破3萬輛、如今慘變冷門車款

Toyota現行Vios車系預計在年底完成最後生產，後續庫存車銷售完畢後，恐正式退出台灣市場。

早期Vios巔峰時期年度可是能賣破三萬輛，但如今一個月僅能在100至400輛之間徘徊，年度甚至不到4000輛，有極大的差距。

▲泰國不僅2022年推出Vios全新第四代，推出單月就賣破3300台，甚至在今年改款引進Hybrid油電動力，持續創造產品新鮮感及熱度。（圖/Toyota提供）

Vios最大問題「產品週期太長」！Yaris Cross接手Toyota最便宜車款

Vios的最大問題就是產品週期太長，目前在台灣販售的依舊是第三代的版本

Toyota旗下最便宜的車款選擇就是Yaris Cross，現行車系售價已經來到69.5萬元起

▲Vios未來如果真的退場之後，Toyota旗下最便宜的車款選擇就是Yaris Cross，而Yaris Cross現行車系售價已經來到69.5萬元起。（圖/Toyota官網）

國產車龍頭Toyota是許多人要買車時的首選，不僅良率優質、價格CP值也非常高，然而近日卻爆出旗下最親民的入門房車Vios即將要走入歷史，根據業務端消息指出，現行Vios車款將在年底完成最後生產，後續庫存銷售完畢之後，就將退出台灣市場，成為繼Yaris之後，又一台曾經的國民神車告別市場，這同時也意味著，Toyota之後最便宜的車將由Yaris Cross接棒，入門價格從60萬提升到69.5萬元。據悉，業務銷售端有消息指出，但至於何時會全部賣光、停止銷售，則會依照各地經銷商庫存的狀況而定。其實有在關注車市的民眾應該一點都不意外，隨著近幾年民眾對於房車、小車的需求大幅度的降低，早在2024年台灣和泰就已經將另一款Yaris停售，如今Vios的銷量也已經不如以往，加上遲遲等不到大改款上市，無論是在車子效能、配備、動力甚至是空間，早就不是這個世代有競爭力的一款車型。，雖然中間有幾度小改款，但整體車子的性能都不變，但國外像是東南亞市場其實早就已經將Vios進行改版，例如泰國就有在2022年推出Vios全新第四代（泰國稱Yaris Ativ），推出單月就賣破3300台，甚至在去年改款引進Hybrid油電動力。就更別說當今許多廠牌新的車款不斷上線，有更好的引擎系統、更好的省油效能等，尤其近幾年各大車款不斷推出有搭載Hybrid油電動力的效能，Vios就算便宜，但也跟不上現今車主的需求。而Vios未來如果真的退場之後，，也就是說，60萬能買到一台Toyota乘用車的時代也將正式宣告結束。