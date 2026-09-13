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川習會本月下旬登場？中國先對台灣軍售劃紅線

川普想在期中選舉前拚成果 美方恐暫緩批准軍售

台灣成美中峰會敏感變數 北京緊盯美方國防支援

美伊戰爭也牽動川習會 華府盯上中國與伊朗經濟往來

美國總統川普與中國國家主席習近平預計本月下旬舉行美中元首峰會，但台灣軍售問題如今成為會談能否順利登場的一大變數。日媒披露，中國已向美方要求，在川習會舉行前不得新批准任何對台軍售案，甚至放話如果華府執意批准，習近平可能取消訪美行程。根據日本共同社報導，多名熟悉美中關係的消息人士12日透露，中國已針對本月下旬預定在美國舉行的川習會，向華府提出涉及台灣的要求。北京要求美國在川普與習近平會面之前，不要新批准對台灣出售武器，並向美方傳達，如果華府批准新的軍售案，習近平可能放棄此次訪美行程。目前美中雙方仍在針對元首峰會進行最後協調，消息人士指出，北京向華府重申，台灣問題是美中關係的「紅線」，包括對台軍售在內的美國國防支援，都可能影響川習會能否順利舉行，藉此向川普政府施壓。對川普政府而言，這場美中峰會同樣具有重要政治意義。美國將於11月舉行期中選舉，川普政府希望在選前拿出具體外交成果，因此高度重視川習會能否成行。在這樣的政治考量下，目前外界普遍認為，川普政府可能暫時不批准新的對台軍售案，以免刺激北京、影響習近平訪美。川普過去在外交及貿易議題上多次突然改變立場，北京被認為對其難以預測的決策風格保持高度警戒，因此即使美方現階段傾向避免節外生枝，中方仍提前把台灣軍售與習近平是否赴美直接掛鉤。值得注意的是，目前相關內容均來自美中關係消息人士，中國政府尚未正式公布習近平訪美行程，美方也尚未公開宣布將因峰會而暫停對台軍售。台灣議題長期是美中關係最敏感的爭議之一，北京反對美國對台軍售，並多次要求華府停止對台軍事支援。美國則依據《台灣關係法》等政策框架，長期提供台灣防衛性武器，以協助台灣維持自我防衛能力。如今北京在川習會前再次把台灣問題搬上談判桌，甚至以習近平是否訪美作為籌碼，也讓對台軍售可能成為觀察川普政府如何在「促成美中峰會」與「維持對台安全承諾」之間取捨的重要指標。如果美方確實為避免影響川習會而延後軍售批准，也可能引發外界關注，北京是否正試圖利用美國選舉前急於取得外交成果的時間點，提高對華府的談判籌碼。除了台灣，美國與伊朗持續延燒的戰爭，也可能成為川習會另一項重要議題。在美國對伊朗軍事行動陷入僵局之際，華府正試圖擴大經濟制裁，進一步孤立德黑蘭。而中國與伊朗之間的經貿往來，以及中國對伊朗經濟的重要性，也使北京成為美方施壓伊朗時無法忽視的一環。消息人士透露，美方目前也把如何處理中國與伊朗之間的經濟關係，列為對中交涉焦點。不過，一名參與談判的消息人士表示，中國目前在相關協商中展現合作態度，「並沒有成為與美國對話的障礙」。