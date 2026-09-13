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麥當勞GD聯名台灣9/23開賣！亞洲12地上市日期

台灣麥當勞確定將在9月23日開賣！

▲麥當勞GD聯名台灣確定9月23日開賣！亞洲12地上市時間一覽。（圖／翻攝自韓國麥當勞IG＠mcdonalds_kr）

GD is coming to Asia:

日本沒有販售麥當勞GD聯名！粉絲求代購

▲台灣也會有麥當勞聯名GD權志龍G-DRAGON，讓粉絲大讚。（圖／翻攝自IG＠xxxibgdrgn）

麥當勞G-DRAGON權志龍GD重磅聯名最新進度！韓方不只先秀出GD與麥當勞叔叔影片，還搶先透露亞洲12地上市日期，網友發現，販售市場列表中竟無日本，Threads上已有粉絲哀嚎「欸 不是 日本能跟上嗎」，傻眼表示「真的很想哭」只能找代購了。大家最期待的龍哥品牌PEACEMINUSONE周邊商品，各式消息眾說紛紜，一起期待官方正式答案。早在9月9日，各國麥當勞粉專秀出天王GD標誌性「缺花瓣小雛菊」Logo圖案、寫著COMING SOON影片時，而韓方這兩天不只先秀出GD與麥當勞叔叔互動的趣味影片，還搶先透露亞洲12地上市日期。是繼9月17日首波開賣的南韓、香港、馬來西亞，於亞洲開賣的第6個市場。South Korea南韓：2026年9月17日Hong Kong香港：2026年9月17日Philippines菲律賓：2026年9月17日India Delhi印度德里：2026年9月18日Thailand泰國：2026年9月21日Vietnam越南：2026年9月24日Singapore新加坡：2026年10月1日Brunei汶萊：2026年10月26日Malaysia馬來西亞：2026年11月5日Indonesia印尼：2026年11月7日India Mumbai孟買：2026年11月15日眼尖的網友發現，這波麥當勞重磅聯名G-DRAGON權志龍GD，販售市場列表中竟無日本！Threads上已有粉絲哀嚎「欸 不是 日本能跟上嗎」、「對啊～為什麼日本沒有」，傻眼表示只能找代購了，「真的很想哭🥲」。而G-DRAGON權志龍GD聯名麥當勞，讓大家最期待的龍哥品牌PEACEMINUSONE周邊商品，除了社群網路上先爆出McDonald’s帽子、金屬徽章、托特包，這幾天又傳出限定包裝、愛貓Zoa吊飾等，各種商品消息眾說紛紜。請鎖定《NOWNEWS今日新聞》最新報導，一起期待官方正式答案吧。