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小孟老師分析今（16）日12星座運勢。牡羊座：工作：平靜處理急事感情：迅速墜入愛河財運：收到額外禮物幸運色：橘色貴人：雙子小人：魔羯金牛座：工作：才華洋溢順遂感情：遇到心儀對象財運：把握市場低點幸運色：大紅色貴人：牡羊小人：雙魚雙子座：工作：擔任領導角色感情：誠實方為上策財運：積極發掘機會幸運色：銀色貴人：射手小人：巨蟹巨蟹座：工作：持續改進創新感情：找到彼此的愛財運：保持財務平衡幸運色：咖啡色貴人：巨蟹小人：天秤獅子座：工作：排除一切誤會感情：心事和朋友聊財運：切莫要求完美幸運色：大紅色貴人：雙魚小人：牡羊處女座：工作：事業稱霸一方感情：拉近彼此距離財運：提高投資效益幸運色：紅色貴人：天蠍小人：水瓶天秤座：工作：自制能力不錯感情：調整個人心態財運：把握市場機會幸運色：橙色貴人：金牛小人：天蠍天蠍座：工作：工作氣氛濃烈感情：達成重要階段財運：熟悉金融市場幸運色：粉紅色貴人：水瓶小人：射手射手座：工作：熱愛創業有成感情：平淡就是幸福財運：及時調整策略幸運色：黃色貴人：天秤小人：處女魔羯座：工作：工作運勢高漲感情：一心一意浪漫財運：加強資產管理幸運色：灰色貴人：獅子小人：金牛水瓶座：工作：積極找到方法感情：理想溝通互動財運：把握公司盈利幸運色：黑色貴人：處女小人：雙子雙魚座：工作：重視信用承諾感情：單身者桃花多財運：休息再次出發幸運色：棕色貴人：魔羯小人：獅子