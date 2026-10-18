韓國女星金智媛回歸小螢幕，主演日劇《派遣女醫X》改編的韓劇《Doctor X：白色黑手黨時代》，飾演執著於手術、零失敗的醫生，因我行我素態度還被院內叫做「瘋狗」，精湛演技再度獲得肯定。而該劇於本月9日在Netflix同步播出後，收視率狂飆到11.4%，刷新今年迷你劇開播的最高收視紀錄，還奪下Netflix台灣熱播榜的冠軍。《NOWNEWS今日新聞》也為讀者整理懶人包，讓大家劇情、角色、收看平台、亮點一次看。
📌以下為本文重點：
《Doctor X：白色黑手黨時代》劇情大綱
《Doctor X：白色黑手黨時代》角色介紹
《Doctor X：白色黑手黨時代》收看平台
《Doctor X：白色黑手黨時代》必看亮點
《Doctor X：白色黑手黨時代》劇情大綱
《Doctor X：白色黑手黨時代》劇情故事以將利益、地位與醫院存亡置於患者生命之上的救曙大學西南醫療中心，因醫療體系腐敗與人力嚴重缺口而急需人力。擁有「零失敗」神級手術實力的自由外科醫師桂水晶被派遣至此，個性強勢、我行我素不向權力低頭的她，嚴格遵守工作契約，不僅一次次將垂危患者從鬼門關拉回，也澈底打亂了院內錯綜複雜的利益算計。
《Doctor X：白色黑手黨時代》角色介紹
桂水晶（金智媛 飾）
具備頂尖外科手術能力、擁有職業生涯零失敗紀錄的自由派遣醫師，性格我行我素、冷酷直白，被稱為「瘋狗醫生」，內心背負著一段與過去海外醫療中心火災有關的沉重記憶。
張熙淑（李姃垠 飾）
醫師派遣介紹所所長，名義上是桂水晶的阿姨，也是韓國首位經營醫療派遣的人，表面精打細算、圓滑世故，實則是桂水晶最堅實的後盾，兩人共同經歷過不為人知的過去。
夫勝權（孫賢周 飾）
救曙大學西南醫療中心院長，出身外科，為了重振陷入危機的醫院而踏入權力鬥爭並登上院長之位，在遇見桂水晶後，開始重新審視自己當初從醫的初心。
朴泰京（金宇錫 飾）
西南醫院的一般外科實習醫師，性格溫和、具有同理心與正義感，深受桂水晶影響，是黑暗權力鬥爭中帶有溫暖信念的角色。
《Doctor X：白色黑手黨時代》收看平台
《Doctor X：白色黑手黨時代》在2026年10月9日於Netflix同步上線，每周五、六各更新一集，全劇共12集。
《Doctor X：白色黑手黨時代》必看亮點
改編自日劇《派遣女醫X》 金智媛展瘋狂演技
《Doctor X》改編自日劇《派遣女醫X》，保留了「絕不失敗、絕不妥協」與打破階級的設定。金智媛首度挑戰醫療類型作品，她為了演繹該角色冷傲、作風凌厲的特性，剪去一頭招牌長髮，展現出只對手術、拯救患者的執著，對於醫院的財閥體制不屑一顧，突破以往形象的瘋狂演技成為該劇一大看點。
首播收視打敗《金特務》 登Netflix冠軍
該劇在首播收視率就突破11.4%，瞬間最高實時收視率曾衝到25%，打破了2026年韓國迷你劇的首播收視紀錄，還直接超越了蘇志燮主演的《金特務：本色回歸》首播9.5%的收視。除此之外，《Doctor X》在Netflix也奪下好成績，不僅在韓國、印尼、菲律賓、台灣等區域奪下電視節目類冠軍，還衝到Netflix全球電視節目排行榜第4名，氣勢非常驚人。
劇情連結時事 疫情、韓國醫師罷工全在內
該劇巧妙的連結時事，除了新冠肺炎的疫情外，還提到了韓國醫學界爆發的罷工潮，將桂水晶被派遣到醫院的原因，直接設定為因為醫學院擴招政策引發的大規模醫生罷工潮。由於配套法案不足、大批正職醫生集體出走，導致醫院內部出現嚴重的人力缺口，才破天荒引進了醫療派遣人力的特殊體制。
描寫醫院腐敗內幕 遭醫界抗議醜化醫生
除了時事外，《Doctor X》也提到了韓國社會爭議不斷的手術室安裝監視器立法，以防範幽靈手術、醫療疏失等；以及患者遭拒收、輕視護理師等爭議，呈現了醫院高層只顧賺錢、毫無醫德的腐敗內幕。不料這卻引發部分醫療界人員的不滿，認為這些描寫失真，可能會加深外界對醫護人員的不信任，質疑是在醜化醫生，但大批網友則力挺劇情，認為抗議的人士被戳中痛處，掀起兩派爭論。
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《Doctor X：白色黑手黨時代》劇情大綱
《Doctor X：白色黑手黨時代》角色介紹
《Doctor X：白色黑手黨時代》收看平台
《Doctor X：白色黑手黨時代》必看亮點
《Doctor X：白色黑手黨時代》劇情大綱
《Doctor X：白色黑手黨時代》劇情故事以將利益、地位與醫院存亡置於患者生命之上的救曙大學西南醫療中心，因醫療體系腐敗與人力嚴重缺口而急需人力。擁有「零失敗」神級手術實力的自由外科醫師桂水晶被派遣至此，個性強勢、我行我素不向權力低頭的她，嚴格遵守工作契約，不僅一次次將垂危患者從鬼門關拉回，也澈底打亂了院內錯綜複雜的利益算計。
《Doctor X：白色黑手黨時代》角色介紹
桂水晶（金智媛 飾）
具備頂尖外科手術能力、擁有職業生涯零失敗紀錄的自由派遣醫師，性格我行我素、冷酷直白，被稱為「瘋狗醫生」，內心背負著一段與過去海外醫療中心火災有關的沉重記憶。
張熙淑（李姃垠 飾）
醫師派遣介紹所所長，名義上是桂水晶的阿姨，也是韓國首位經營醫療派遣的人，表面精打細算、圓滑世故，實則是桂水晶最堅實的後盾，兩人共同經歷過不為人知的過去。
夫勝權（孫賢周 飾）
救曙大學西南醫療中心院長，出身外科，為了重振陷入危機的醫院而踏入權力鬥爭並登上院長之位，在遇見桂水晶後，開始重新審視自己當初從醫的初心。
朴泰京（金宇錫 飾）
西南醫院的一般外科實習醫師，性格溫和、具有同理心與正義感，深受桂水晶影響，是黑暗權力鬥爭中帶有溫暖信念的角色。
《Doctor X：白色黑手黨時代》在2026年10月9日於Netflix同步上線，每周五、六各更新一集，全劇共12集。
《Doctor X：白色黑手黨時代》必看亮點
改編自日劇《派遣女醫X》 金智媛展瘋狂演技
《Doctor X》改編自日劇《派遣女醫X》，保留了「絕不失敗、絕不妥協」與打破階級的設定。金智媛首度挑戰醫療類型作品，她為了演繹該角色冷傲、作風凌厲的特性，剪去一頭招牌長髮，展現出只對手術、拯救患者的執著，對於醫院的財閥體制不屑一顧，突破以往形象的瘋狂演技成為該劇一大看點。
首播收視打敗《金特務》 登Netflix冠軍
該劇在首播收視率就突破11.4%，瞬間最高實時收視率曾衝到25%，打破了2026年韓國迷你劇的首播收視紀錄，還直接超越了蘇志燮主演的《金特務：本色回歸》首播9.5%的收視。除此之外，《Doctor X》在Netflix也奪下好成績，不僅在韓國、印尼、菲律賓、台灣等區域奪下電視節目類冠軍，還衝到Netflix全球電視節目排行榜第4名，氣勢非常驚人。
劇情連結時事 疫情、韓國醫師罷工全在內
該劇巧妙的連結時事，除了新冠肺炎的疫情外，還提到了韓國醫學界爆發的罷工潮，將桂水晶被派遣到醫院的原因，直接設定為因為醫學院擴招政策引發的大規模醫生罷工潮。由於配套法案不足、大批正職醫生集體出走，導致醫院內部出現嚴重的人力缺口，才破天荒引進了醫療派遣人力的特殊體制。
描寫醫院腐敗內幕 遭醫界抗議醜化醫生
除了時事外，《Doctor X》也提到了韓國社會爭議不斷的手術室安裝監視器立法，以防範幽靈手術、醫療疏失等；以及患者遭拒收、輕視護理師等爭議，呈現了醫院高層只顧賺錢、毫無醫德的腐敗內幕。不料這卻引發部分醫療界人員的不滿，認為這些描寫失真，可能會加深外界對醫護人員的不信任，質疑是在醜化醫生，但大批網友則力挺劇情，認為抗議的人士被戳中痛處，掀起兩派爭論。