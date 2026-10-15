全聯福利中心近日悄悄上架話題新品！有民眾在臉書社團分享，冷凍櫃驚見一款外包裝印著「跟頭一樣大」的秘魯冷凍藍莓，重達 1.5 公斤售價僅 328 元。超狂包裝瞬間引爆熱門迷因，換算每克價格甚至比美式賣場好市多更划算，立刻引發婆媽狂搬搶買與社群熱烈討論。
🟡跟頭一樣大藍莓引轟動！超狂巨無霸包裝曝光
有消費者在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文，採買時發現新上架的秘魯冷凍藍莓，包裝袋印著巨大無比的藍莓圖樣，讓原 PO 笑稱「跟頭一樣大的藍莓耶！店員說今天剛上架，有勇者嚐鮮了嗎？」貼文一出立刻引發熱議。
不少嘗鮮過的消費者反饋「口感微酸，滿順口的」、「不用大老遠跑賣場，方便很多」。這款商品每包重達 1.5 公斤、售價 328 元，大容量與親民定價隨即掀起掃貨風潮。
🟡3顆藍莓爭議掀起迷因！每克換算比好市多省
外包裝引發熱議，其實呼應了台北市學校營養午餐「一人只發 3 顆藍莓」的爭議。當時官員在議會辯稱「藍莓比較大顆」，遭議員反問「是跟市長的頭一樣大嗎？」讓這句話迅速發酵成熱門迷因，如今全聯包裝恰好神呼應，讓眾人會心一笑。
除了話題吸睛，價格更是關鍵亮點。好市多（Costco）販售的「亞細亞田園冷凍智利藍莓」單包 800 公克售價 179 元，換算每公斤約 223.75 元，且每卡每日限購 1 組；全聯秘魯冷凍藍莓 1.5 公斤 328 元，每公斤約 218.67 元。換算下來全聯每公克更便宜，免年費就能入手超值大包裝。
🟡記者實地查訪門市！店員回覆架上沒有就賣完
這款巨無霸藍莓是否全台鋪貨？《NOWNEWS今日新聞》記者稍早實地前往新北門市查訪，冷凍櫃架上目前多陳列 227 和 350 公克的兩款小包裝，並未見到該款 1.5 公斤大包裝身影。
記者進一步詢問門市人員，店員回覆表示，近期確實不少顧客詢問該款大包裝藍莓，但各門市進貨批次不同，「如果架上沒有就可能是賣完」，想購買的民眾可多走訪鄰近較大型的門市碰運氣。
我是廣告 請繼續往下閱讀
有消費者在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文，採買時發現新上架的秘魯冷凍藍莓，包裝袋印著巨大無比的藍莓圖樣，讓原 PO 笑稱「跟頭一樣大的藍莓耶！店員說今天剛上架，有勇者嚐鮮了嗎？」貼文一出立刻引發熱議。
不少嘗鮮過的消費者反饋「口感微酸，滿順口的」、「不用大老遠跑賣場，方便很多」。這款商品每包重達 1.5 公斤、售價 328 元，大容量與親民定價隨即掀起掃貨風潮。
外包裝引發熱議，其實呼應了台北市學校營養午餐「一人只發 3 顆藍莓」的爭議。當時官員在議會辯稱「藍莓比較大顆」，遭議員反問「是跟市長的頭一樣大嗎？」讓這句話迅速發酵成熱門迷因，如今全聯包裝恰好神呼應，讓眾人會心一笑。
除了話題吸睛，價格更是關鍵亮點。好市多（Costco）販售的「亞細亞田園冷凍智利藍莓」單包 800 公克售價 179 元，換算每公斤約 223.75 元，且每卡每日限購 1 組；全聯秘魯冷凍藍莓 1.5 公斤 328 元，每公斤約 218.67 元。換算下來全聯每公克更便宜，免年費就能入手超值大包裝。
這款巨無霸藍莓是否全台鋪貨？《NOWNEWS今日新聞》記者稍早實地前往新北門市查訪，冷凍櫃架上目前多陳列 227 和 350 公克的兩款小包裝，並未見到該款 1.5 公斤大包裝身影。
記者進一步詢問門市人員，店員回覆表示，近期確實不少顧客詢問該款大包裝藍莓，但各門市進貨批次不同，「如果架上沒有就可能是賣完」，想購買的民眾可多走訪鄰近較大型的門市碰運氣。