AGI亞奇雷科技與日本人氣動漫《膽大黨》合作推出的官方授權聯名系列，先前由欣亞數位展開獨家首波預購，將邪視、厄卡倫、高速婆婆與小桃等人氣角色融入SSD與記憶卡設計。隨著巴哈姆特30週年站聚即將登場，這波聯名活動也將延伸至實體現場，10月24日、25日於台北花博爭艷館舉辦「巴哈站聚 膽大黨×AGI一起同樂」，除了購買聯名商品有機會獲得限定好禮，線上社群與欣亞數位光華八德旗艦店也同步加入這場粉絲活動。
巴哈站聚不只逛攤！聯名SSD每日送出一隻
巴哈姆特30週年站聚將於10月24日（六）、25日（日）一連兩天舉行，AGI也準備了《膽大黨》官方授權商品及現場互動活動，邀請喜愛動漫、遊戲與3C產品的玩家一同參與。
其中最受矚目的就是市價4099元的AGI ED158高速婆婆外接式SSD，活動兩日每日各送出一隻。這款外接SSD將《膽大黨》中的高速婆婆招財貓造型融入產品外觀，讓原本用來儲存資料的隨身設備，也成為具有角色辨識度的聯名收藏品。現場購買指定《膽大黨》官方授權商品，即可依活動辦法參與每日贈禮活動。
除了購買商品，粉絲也能透過現場互動獲得好禮。活動期間追蹤 AGI 官方Instagram，完成指定貼文留言及分享，就有機會抽中福袋；每日12:30至16:30，出示《膽大黨》粉絲證明，還可獲贈 AGI USB 筆。從聯名商品到趣味周邊，讓玩家逛站聚時也能順道帶走一份紀念。
曬出你的《膽大黨》收藏！線上召集粉絲抽聯名記憶卡
站聚活動之外，AGI也透過社群推出「膽大黨迷召集令」，邀請粉絲在指定貼文留言，分享自己收藏的《膽大黨》周邊。不論是角色模型、娃娃或其他收藏品，都能成為這次粉絲交流的主角。
活動將由小編從留言中選出最酷帥的三則，各送出一張AGI《膽大黨》TF138 128GB聯名記憶卡。粉絲秀出自己的收藏之餘，也讓不同角色的支持者有機會在留言區交流。
我是廣告 請繼續往下閱讀
巴哈姆特30週年站聚將於10月24日（六）、25日（日）一連兩天舉行，AGI也準備了《膽大黨》官方授權商品及現場互動活動，邀請喜愛動漫、遊戲與3C產品的玩家一同參與。
其中最受矚目的就是市價4099元的AGI ED158高速婆婆外接式SSD，活動兩日每日各送出一隻。這款外接SSD將《膽大黨》中的高速婆婆招財貓造型融入產品外觀，讓原本用來儲存資料的隨身設備，也成為具有角色辨識度的聯名收藏品。現場購買指定《膽大黨》官方授權商品，即可依活動辦法參與每日贈禮活動。
曬出你的《膽大黨》收藏！線上召集粉絲抽聯名記憶卡
站聚活動之外，AGI也透過社群推出「膽大黨迷召集令」，邀請粉絲在指定貼文留言，分享自己收藏的《膽大黨》周邊。不論是角色模型、娃娃或其他收藏品，都能成為這次粉絲交流的主角。
活動將由小編從留言中選出最酷帥的三則，各送出一張AGI《膽大黨》TF138 128GB聯名記憶卡。粉絲秀出自己的收藏之餘，也讓不同角色的支持者有機會在留言區交流。